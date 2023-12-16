幽遊白書｜真人版撞樣港星 牡丹驚變杜如風關寶慧

Netflix真人版日劇《幽遊白書》花上5年時間製作，濃縮成5集已在全球上架，劇集自宣布開拍以來，選角一直成為網民討論焦點，除了扮演藏馬和飛影的志尊淳、本鄉奏多成為網民箭靶外，牡丹一角同樣受盡爭議。

真人版日劇《幽遊白書》起用27歲女星古川琴音飾演牡丹，由於外型與原作出入太大，實在令觀眾睇得難以投入，而Netflix未公開選角初時，網頁一致認為今田美櫻是牡丹不二之選，如今換來頗大落差的古川琴音演出，難免引起廣大觀眾激烈批評。