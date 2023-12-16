幽遊白書｜真人版撞樣港星 牡丹驚變杜如風關寶慧

Netflix真人版日劇《幽遊白書》花上5年時間製作，濃縮成5集已在全球上架，劇集自宣布開拍以來，選角一直成為網民討論焦點，除了扮演藏馬和飛影的志尊淳、本鄉奏多成為網民箭靶外，牡丹一角同樣受盡爭議。
真人版日劇《幽遊白書》起用27歲女星古川琴音飾演牡丹，由於外型與原作出入太大，實在令觀眾睇得難以投入，而Netflix未公開選角初時，網頁一致認為今田美櫻是牡丹不二之選，如今換來頗大落差的古川琴音演出，難免引起廣大觀眾激烈批評。
真人版《幽遊白書》首播後，本地網民亦有熱烈討論，當然亦有焦點談論牡丹選角，有人覺得藍色頭髮的古川琴音熟口熟面，直指她撞樣杜如風，亦有人指她貌似關寶慧。猶記得當年網民建議由台星吳奇隆、大傻成奎安、潘美辰、陳冠希飾演4位主角幽助、桑原、藏馬、飛影卻出奇適合，今次真人版上架後，香港網民就認為眾星造型似曾相識，網民鞭屍對象志尊淳，演得稱職與否就見仁見智，卻有巴打認為他睇落有幾分似人稱「達哥」的林慧韡，主角北村匠海更慘被指似王祖藍。至於扮演戶愚呂兄弟的瀧藤賢一與綾野剛，前者的長髮造型，有人認為頗有吳鎮宇在《賭神》中角色高傲的影子，而利用CG變大隻演出的綾野剛，則被指似年輕時的鄭子誠。另外，泰國網紅Lowcostcosplay亦趕上熱潮，捉住貓貓惡搞戶愚呂兄弟。