床哥＠JFFT接受姜濤道歉 90度躹躬致歉望告一段落：我哋都係輸

床哥＠JFFT日前因為在直播中拉票，暗寸呂爵安Edan只顧去台灣玩，呼籲呂爵安(Edan)的脫粉粉絲，可於叱咤投周殷廷(YT)及JFYT，片段被轉發流傳後，姜濤為隊友抱不平，以「冇品」留言，引起掀然大波。Edan昨晚(28日)出席活動時再為事件開腔，望「大事化小，息事寧人」，但直言：「佢同我立場有少少唔同，未達成共識，係有少少可惜。」而姜濤亦有為自己罵床哥「冇品」而道歉：「我已經道咗歉，佢接唔接受，我都尊重佢，佢道唔道歉都係佢嘅選擇。」
原意並非要搞紛爭
即晚床哥在JFFT以「愛與和平音樂會」為題開直播，先播放姜濤主唱的《蒙著嘴說愛你》，他主動提及事件，「呢兩日發生好多事，如果大家留意，成個娛樂版、Threads和連登都討論同一件事，老實講都幾攰，好多嘢都係for fun為主，唔係想搞啲咩紛爭，或製作社會矛盾，自言本計劃落區拉票，但狀態不好而沒有出席，本不打算出街，但傳來姜濤道歉的消息，「呢件事我哋都係輸，唔好話諗住姜B道咗歉係咪佢輸，佢冇輸，我哋都係輸㗎！」其後他在IG名號加上「愛與和平」，盼盡快停止紛爭。
精神狀態欠封 收DM影響女兒
床哥自言受到今次事件影響，精神狀態不太理想，收到很DM，他亦在IG限時動態發布其中一則DM，內文寫道，「我自己身為一個媽媽，真心睇你唔起，希望氣個囡喺學梿唔好比人『嘅』」床哥自言對別人的攻擊已慣以為常，但涉及屋企人及校園欺凌是嚴肅事件，希望DM的fans可以像姜濤一樣善良。談到姜濤道歉，他回應道，「佢今日喺訪問入面，喺傳媒朋友面前，佢有道咗歉。首先一樣嘢，我係接受佢嘅道歉㗎，我係唔想再製造紛爭，亦都唔想再去騷擾到我同我嘅屋企人，因為好老實講係幾唔舒服㗎，狀態幾差。去到呢一刻搞到咁大，除咗花生友之外，我相信唔係大家想見到咁嘅。」
唱Beyond《AMANI》 盼停止紛爭
最後，他重申接受姜濤的道歉，同時他亦公開致歉，「為呢兩日佔據咁多版面，製造咁多紛爭，我深感抱歉。」接著床哥90度躹躬致歉，他希望事件告一段落， 「好老實講，無意思，大家都受苦。」接著他更唱出Beyond的歌曲《AMANI》，送給剛和解的姜濤，寄意愛與和平，別再有紛爭。