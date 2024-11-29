床哥＠JFFT接受姜濤道歉 90度躹躬致歉望告一段落：我哋都係輸

床哥＠JFFT日前因為在直播中拉票，暗寸呂爵安Edan只顧去台灣玩，呼籲呂爵安(Edan)的脫粉粉絲，可於叱咤投周殷廷(YT)及JFYT，片段被轉發流傳後，姜濤為隊友抱不平，以「冇品」留言，引起掀然大波。Edan昨晚(28日)出席活動時再為事件開腔，望「大事化小，息事寧人」，但直言：「佢同我立場有少少唔同，未達成共識，係有少少可惜。」而姜濤亦有為自己罵床哥「冇品」而道歉：「我已經道咗歉，佢接唔接受，我都尊重佢，佢道唔道歉都係佢嘅選擇。」

精神狀態欠封 收DM影響女兒

床哥自言受到今次事件影響，精神狀態不太理想，收到很DM，他亦在IG限時動態發布其中一則DM，內文寫道，「我自己身為一個媽媽，真心睇你唔起，希望氣個囡喺學梿唔好比人『嘅』」床哥自言對別人的攻擊已慣以為常，但涉及屋企人及校園欺凌是嚴肅事件，希望DM的fans可以像姜濤一樣善良。談到姜濤道歉，他回應道，「佢今日喺訪問入面，喺傳媒朋友面前，佢有道咗歉。首先一樣嘢，我係接受佢嘅道歉㗎，我係唔想再製造紛爭，亦都唔想再去騷擾到我同我嘅屋企人，因為好老實講係幾唔舒服㗎，狀態幾差。去到呢一刻搞到咁大，除咗花生友之外，我相信唔係大家想見到咁嘅。」