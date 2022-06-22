康城專訪｜《孩子運轉站》是枝裕和煲劇睇中李知恩IU演神秘妓女

國際知名的日本導演是枝裕和首齣韓國電影《孩子運轉站》，延續他對家庭關係與血緣的關注，以被遺棄的嬰孩作為故事核心，在今屆法國康城影展奪得「人道精神獎」，男主角宋康昊更成為史上首位獲封康城影帝的韓國男演員。宋康昊的演技不容置疑，但最令人驚喜李知恩IU，她演一位拋棄親生兒子的妓女素英，角色背後有著複雜的故事，其表現令人眼前一亮。
認定IU是演素英的首選
IU所演的素英在冷雨夜遺下親生孩子於「暫存箱」外，隔天卻回來要取回自己的孩子。素英是搭上有婦之夫的妓女，未婚懷孕，經常粗言穢語，背後隱藏不可告人的秘密，明知尚賢(宋康昊飾)和東洙(姜棟元飾)不過是自稱「經紀」的「拐子佬」，卻仍跟他倆一起為自己親生孩子尋覓養父母。究竟來自日本的是枝裕和為何選中IU？他在康城接受專訪時透露，原來與煲劇有關。是枝自爆在疫情期間，看了很多韓劇，在一位曾跟他在《誰知赤子心》和《橫山家之味》合作的82歲攝影師介紹下，是枝看了《我的大叔》(My Mister)，「他(那攝影師)說：『李知恩非常出色，你一定要看看。』起初我只因他介紹才看，但我被完全迷住了，李知恩真的做得很好。故此，在我飛往南韓進行演員試鏡之前，我已在腦裡決定了她是素英這個角色的首選。我跟她做了一個越洋訪談，給她看劇本。她在看劇本前，找了曾合作的裴斗娜問意見，之後便一切都成事了。我也十分欣喜。」歌手出身的IU在《我的大叔》演為清還離世父母遺下的巨債而努力工作的女主角，憑細膩精湛的演技，奠定女演員身份。
完成心願與宋康昊合作
至於男主角宋康昊，自他演出《密陽》後，便成為是枝裕和最渴望合作的南韓演員，他還記得當年在釡山電影節接受訪問，曾被問到最想跟哪位南韓演員，他當時的答案正是宋康昊，怎知訪問完畢，他等電梯離開，電梯門一打開，宋康昊就站在裡頭，此後兩人都希望有機會合作，只待適合時機。是枝裕和在構思《孩子運轉站》初期，已想到要找宋康昊演出，「我腦海中的第一場戲就出現一位牧師，是宋康昊，他從『嬰兒暫存箱』抱起嬰兒，微笑着，溫柔地跟他說話，然後賣掉了他。那是我想到的第一場戲，就是這樣開始的。」宋康昊在戲裡演的嬰兒經紀「尚賢」，跟他在《饑渴誘罪》的角色名字相同，猶如度身訂造，對於演過《上流寄生族》的宋康昊而言，當然勝任有餘。
反思「嬰兒暫存箱」的爭議
戲中的「嬰兒暫存箱」(Baby Hatch)取材自現實生活，早於上兩個世紀已在歐洲出現，讓無法養育嬰兒的家長，以匿名方式將嬰兒放入箱裡，經相關機構收留，等待被領養。至今仍有歐洲國家保留此設施，日本的熊本縣和韓國亦有相關設施。《孩子運轉站》以刑警秀珍(裴斗娜)說話：「若你打算棄養孩子，當初便不應將他誕下來。」作開首，帶出「嬰兒暫存箱」的爭議性。是枝裕和直言在搜集資料時發現，南韓和日本都有批評，到底這是幫助被遺棄的嬰孩，還是鼓勵更多人棄嬰？「我想利用這個批評來開始這部電影，讓刑警說出那嚴厲的話。但這種批評漠視了很多現實的狀況，包括父親的責任，還有社會的責任。故事發展下去，我想那些批判聲音逐漸了解其他因素，以及開始為嬰兒着想，為他們的未來着想。我希望角色與觀眾同樣經歷這轉變。」
生育是個人選擇或社會責任？
是枝裕和認為生育與否絕對是每位女性的個人選擇，「我想呈現的是這個出現在「嬰兒暫存箱」的棄嬰，到片末時已有一個新創造的匣子去保護他，這個匣子以社會的形式存在，當中卻有些人做過壞事，有人會可以近距離保護他、照料他，亦有些未能留下的，會遙距地看管着他。重要的是這個無形的匣子在保護着這個嬰孩。」熟悉是枝裕和的觀眾，不難發現這正他向來關注的命題，他坦言喜歡刻劃在社會架構和福利制度的夾縫中生存的小人物，「有時他們會走在一起，組成類似家庭的組群。在日本及南韓，我們對家庭有一套普遍的概念，就是我們總是將血緣關係看得很重。這是一個頗為傳統的觀點，包括在法律上。其實這套想法追不上時代。我在影片中呈現這些組群，一方面想重新思考，也鼓勵其他人一起重新思考何謂家庭。難道沒有血緣關係便不是一家人？」