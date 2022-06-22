康城專訪｜《孩子運轉站》是枝裕和煲劇睇中李知恩IU演神秘妓女

國際知名的日本導演是枝裕和首齣韓國電影《孩子運轉站》，延續他對家庭關係與血緣的關注，以被遺棄的嬰孩作為故事核心，在今屆法國康城影展奪得「人道精神獎」，男主角宋康昊更成為史上首位獲封康城影帝的韓國男演員。宋康昊的演技不容置疑，但最令人驚喜李知恩IU，她演一位拋棄親生兒子的妓女素英，角色背後有著複雜的故事，其表現令人眼前一亮。

認定IU是演素英的首選

IU所演的素英在冷雨夜遺下親生孩子於「暫存箱」外，隔天卻回來要取回自己的孩子。素英是搭上有婦之夫的妓女，未婚懷孕，經常粗言穢語，背後隱藏不可告人的秘密，明知尚賢(宋康昊飾)和東洙(姜棟元飾)不過是自稱「經紀」的「拐子佬」，卻仍跟他倆一起為自己親生孩子尋覓養父母。究竟來自日本的是枝裕和為何選中IU？他在康城接受專訪時透露，原來與煲劇有關。是枝自爆在疫情期間，看了很多韓劇，在一位曾跟他在《誰知赤子心》和《橫山家之味》合作的82歲攝影師介紹下，是枝看了《我的大叔》(My Mister)，「他(那攝影師)說：『李知恩非常出色，你一定要看看。』起初我只因他介紹才看，但我被完全迷住了，李知恩真的做得很好。故此，在我飛往南韓進行演員試鏡之前，我已在腦裡決定了她是素英這個角色的首選。我跟她做了一個越洋訪談，給她看劇本。她在看劇本前，找了曾合作的裴斗娜問意見，之後便一切都成事了。我也十分欣喜。」歌手出身的IU在《我的大叔》演為清還離世父母遺下的巨債而努力工作的女主角，憑細膩精湛的演技，奠定女演員身份。