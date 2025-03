比利時女星Emilie Dequenne,於3月16日在巴黎近郊一間醫院離世,享年43歲。據她的經理人發表的聲明,Emilie自2023年10月開始,一直與罕見的腎上腺癌作戰。

出生於1981年的Emilie,17歲時出演Dardenne brothers執導的電影《露茜妲》中大放異彩,並獲得「康城影后」的殊榮。2012年,Emilie再憑電影《Our Children》於康城影展「一種關注」單元中獲得影后榮耀。2021年,她憑電影《The Things We Say, the Things We Do》獲得「法國凱撒電影獎」最佳女配角。