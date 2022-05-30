康城影展 | 湯唯IU「失落」影后寶座 未必關演技事 原來同一個規則有關

今屆康城影展曲終人散，多套亞洲電影作品取得佳績。南韓影星宋康昊憑《孩子轉運站》榮獲最佳男演員獎，係18年前日本14歲男演員柳樂優彌拿下影帝寶座後，再有亞洲演員得到同一獎項。而南韓導演朴贊郁以《分手的決心》奪得最佳導演。

最佳女演員同樣落入亞洲代表手上，伊朗女星Zar Amir-Ebrahimi以Holy Spider出色表現得獎。電影改編自當地性工作者連環被殺事件，首映禮上劇組代表將遇客女性照片帶到台上，極之震撼。

每套電影只可獲頒一個獎項

唔少華文媒體都提到「湯唯IU失落康城影后寶座」。因為今屆影展上，兩岸觀眾熟悉嘅湯唯及韓國女星IU分別於《分手的決心》及《孩子轉運站》有亮麗表現，因此估計二人有望得獎。不過睇返康城嘅競賽片規則，評審團會決定7項大獎花落誰家之外，仲有一個相當傷腦筋嘅「考驗」︰原來各套電影只可獲頒一個獎項，除非電影獲得最佳劇本或評審團大獎，先可以同時獲頒演員獎項。因此，湯唯同IU未必因為技不如人而「失落」獎項，可能評審團認為《分手的決心》及《孩子轉運站》有更值得頒發其他獎項表揚。

同樣，《分手的決心》喺大會官方刊物上得到最高評分，但最終同最高榮譽金棕櫚獎無緣。憑該片再次得到最佳導演嘅朴贊郁，都話好清楚評分與賽果之間有落差。

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