康城影展｜陳法拉首行紅地毯有法籍老公助翻譯 獲李政宰主動集郵

近年轉攻國際舞台的陳法拉，繼Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》和與妮歌潔曼合演劇集《無所作為》之後，憑參演張曼玉前夫法國導演阿薩耶斯的迷你劇《女飛俠再現江湖》，出席現正舉行的第七十五屆康城影展。首次行康城紅地毯的法拉，有法籍老公Emmanuel陪伴兼任翻譯。穿上低胸晚裝配千萬首飾出席首映，明艷照人，她更在宣傳活動上喜遇《魷魚遊戲》的李政宰，獲型男認得曾參演《尚氣》，還主動拿手機跟她自拍集郵。

新劇一人飾兩角

首次有自己演出的作品參加康城影展，法拉雀躍表示，「第一次在康城行紅地毯，當然開心啦，還可以跟演出這個劇集的演員再次碰面，很難得的機會，拍完此劇至今已有半年多。」《女飛俠再現江湖》由阿薩耶翻拍前妻張曼玉主演的同名電影成迷你劇， 法拉首次挑戰一人分飾兩角，過足戲癮，「一個戲外的角色、一個戲內的角色，分別30年代和現代，所以演出時也要花更多時間調整角色的演員狀態，很有趣，內容幽默、天馬行空集於一身，很期待在首映中播出的連續3集。」而法拉的戲份將會在第4集出現，自己也萬分期待。