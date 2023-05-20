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娛樂
2023-05-20 15:00:54

康城影展｜馮德倫現身撐港片 袁澧林獲前輩大讚好戲

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康城影展｜馮德倫現身撐港片 袁澧林獲前輩大讚好戲

馮德倫跟本地演員袁澧林，遠赴法國康城出席座談會。

馮德倫獲香港電影發展局與創意香港邀請，遠赴法國康城。 馮德倫獲香港電影發展局與創意香港邀請，遠赴法國康城。
馮德倫跟袁澧林出席一連兩天的座談會。 馮德倫跟袁澧林出席一連兩天的座談會。馮德倫跟袁澧林出席一連兩天的座談會。 馮德倫
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