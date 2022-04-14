康城影展2022｜是枝裕和朴贊郁新片入圍競賽單元 湯告魯斯《獨行俠》舉行世界首映

第75屆康城影展大會今日(14日)公布參展電影名單，湯告魯斯主演的《壯志凌雲：獨行俠》(Top Gun: Maverick)、影帝湯漢斯(Tom Hanks)和奧斯汀畢拿(Austin Butler)合演的傳記片《貓王》(Elvis)，都會在康城舉行世界首映。競賽片名單方面，日本導演是枝裕和自編自導的首齣韓國片《Broker》，以及韓國導演朴贊郁的《Decision To Leave》雙雙入圍。影展將於5月17日揭幕。

大會特地發文表示，「感謝湯告魯斯多年以來，對影壇的傑出貢獻，我們將為此特別致敬」。靚佬湯新作獲影展支持，將會聯同導演約瑟高辛斯基(Joseph Kosinski)、珍妮佛康納利、韋基馬等演員出席首映禮。《貓王》由巴茲雷曼(Baz Luhrmann)執導，他先後憑《情陷紅磨坊》和《大亨小傳》於2001及2013年獲邀成為康城影展開幕電影，相隔9年的新片有兩屆金像影帝湯漢斯演經理人Tom Parker，「貓王」則由《從前，有個荷里活》的奧斯汀畢拿(Austin Butler)飾演。另外，《魷魚遊戲》李政宰自導自演的新片《Hunt》也會在影展舉行首映。

是枝裕和《 Broker 》朴贊郁《 Decision To Leave 》入圍

繼2018年《小偷家族》後，日本名導是枝裕和憑首次自編自導的韓片《Broker》再次入圍，該片由《上流寄生族》宋康昊、《屍殺半島》姜棟元、《德魯納酒店》IU及《秘密森林》裴斗娜合演。講述宋康昊與姜棟元扮演為初生嬰兒尋找收養家庭的中介，遇上棄養嬰兒的IU，3人在旅程中被警方追捕的故事。

《原罪犯》(Oldboy)導演朴贊郁繼《下女誘罪》(The Handmaiden)後，睽違6年，找來湯唯和朴海日合演懸疑愛情電影《Decision To Leave》，電影講述由朴海日飾演的刑警正調查山林中的一單神秘死亡事件，他遇上由湯唯飾演的死者之妻，二人併發出獨樹一幟的火花。