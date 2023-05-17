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娛樂
2023-05-17 12:01:43

康城影展2023｜尊尼特普復出作成開幕電影 范冰冰行紅地氈鬥鞏俐

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尊尼特普攜法國電影《Jeanne du Barry》殺入第76屆康城影展。

尊尼特普攜法國電影《Jeanne du Barry》殺入第76屆康城影展。

荷李活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的世紀官司去年落幕男方憑法國電影《Jeanne du Barry》復出影壇，飾演法國國王路易十五，更挾該片殺入第76屆康城影展，成為今屆的開幕電影。

尊尼特普出席《Jeanne du Barry》康城影展的首映禮成為焦點。

尊尼特普出席《Jeanne du Barry》康城影展的首映禮成為焦點。

群星撐場

尊尼特普風騷現身Jeanne du Barry》的紅地氈，現場有來自世界各地的紅星撐場，包括中國女星鞏俐、范冰冰、關曉彤、蔣夢婕、美國女星艾莉芬寧（Elle Fanning）、「黑珍珠」納奧美金寶（Naomi Campbell巴西超模Alessandra Ambrosio、影帝米高德格拉斯（Michael Douglas）、影后海倫美雲Helen Mirren）、日本名導是枝裕和、法國影后嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve、「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）、《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列女星「螳螂女」Pom Klementieff等，場面星光熠熠。比起全黑包到冚的鞏俐，范冰冰一身中國風露肩晚裝較為搶鏡，長裙更印上老虎水墨畫，在盛會上先贏一仗。

此外，《標殺令》（Kill Bill）女星奧瑪花曼（Uma Thurman）亦有現身紅氈，她還帶同21歲兒子Levon Roan Thurman-Hawke一同出席，在鏡頭前大晒溫馨。

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