康城影展2023｜是枝裕和新作《怪物》再拍安藤櫻 率瑛太出席首映獲2千觀眾起立鼓掌9分半鐘

昨晚，是枝裕和聯同編劇坂元裕二，率領主角安藤櫻、永山瑛太、黑川想矢及柊木陽太一同於康城影展亮相，盛裝踏上紅地毯，更舉行全球首映。同場觀影的國際級巨星有BLACKPINK 的Rosé、《永恆族》的陳靜、《美人魚》大陸女星張雨綺、《接近無限溫暖的藍》法國女星愛黛兒顏茜彩寶露絲（Adèle Exarchopoulos）、西班牙鬼才名導艾慕杜華（Pedro Almodóvar）及荷李活影星伊芬鶴基（Ethan Hawk）等，星光熠熠。

追悼坂本龍一

《怪物》放映完畢後，隨即播出紀念為本片配樂坂本龍一的追悼文，讓全場2千名觀眾一同起立致敬，喝采聲此起彼落，如雷掌聲更持續9分半鐘。導演是枝裕和先後擁抱主角安藤櫻、瑛太及編劇坂元裕二，亦不斷向觀眾鞠躬道謝。是枝裕和即場發表感受：「我要感謝參與這部電影製作的眾多工作人員和演員，也想把今天大家的掌聲和笑容轉告沒有來到現場的人。這是一個很出色的世界首映禮，作為代表《怪物》參與主競賽單元的頭號擊球手，我自覺責任重大。但是當我看到觀眾臉上的笑容，感覺真是太好了。我本人是這部電影的忠實粉絲，儘管講述了人與人之間有時難以互相理解的困境，但是看完後還是能感覺到光明。這是坂元裕二的魔法，相信已經很好地傳達給觀眾。」

女主角安藤櫻事後亦直呼：「如雷的掌聲震撼了我。我感受到活著的所有人都很美，而這次得到的掌聲更多。」似乎體會到觀眾對《怪物》的熱情與喜愛，比上次參加康城影展時的《小偷家族》更甚。男主角瑛太則說：「我真心覺得能做演員實在太幸運了。」首次與是枝裕和合作的坂元裕二說：「電影放映之後，導演終於展露笑容。我內心也很激動。」康城首映過後，關於《怪物》的好評亦不斷湧現，當中影評網爛蕃茄ROTTEN TOMATO的新鮮指數達100%，該片香港映期為6月22日。