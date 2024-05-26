康城影展2024｜Selena Gomez封后 性工作者電影《Anora》贏金棕櫚獎

「第77屆康城影展」於香港時間今晨閉幕，荷李活女星Selena Gomez贏得演藝生涯最高榮譽，憑電影《Emilia Perez》奪得康城影后，她未有出席領獎。Selena在片中飾演變性毒梟的妻子，演技獲得大量好評。今屆共有4人獲頒影后，除了Selena外，還有同片3位女演員Zoe Saldana、Karla Sofia及Adriana Paz。愛瑪史東(Emma Stone)電影《Kinds of Kindness》的Jesse Plemons則奪影帝寶座。

美國電影拿下最高榮譽

2017年電影《歡迎光臨夢幻樂園》導演Sean Baker，憑《Anora》贏得最高榮譽的金棕櫚獎。電影講述《從前，有個荷里活》女星Mikey Madison飾演的脫衣舞孃Ani，精通俄語的她被委派招待俄羅斯顧客，因而認識富家子Vanya。繼後兩人準備結婚，但男方家人誓要阻止這次婚事。另外講述極權統治的2020年伊朗禁片《惡與他們的距離》導演Mohammad Rasoulof，憑執導新作《神聖無花果的種子》獲頒評審團特別獎。《神》片參展後，Mohammad Rasoulof被當地法院判「串謀危害國家安全」等罪入獄8年，他逃亡到德國後並獲邀參展兼獲獎。