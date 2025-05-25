康城影展2025︱《狂野時代》創佳績獲特別獎 舒淇有望問鼎威尼斯影后

由舒淇、趙又廷及易烊千璽主演，畢贛執導的《狂野時代》，在「第78屆康城影展」上榮獲「評審團特別獎」，成為近10年來首部在「康城影展」獲獎的華語電影。
由伊朗導演帕納希( Jafar Panahi)執導的《普通事故》獲得「金棕櫚獎」，挪威導演特里爾(Joachim Trier)執導的作品《情感價值》(Sentimental Value)獲得評審團大獎。西班牙、法國合拍片《接近終點》(Sirat)及德國影片《墜落之聲》(Sound of Fall)，同時獲得評審團獎。年僅23歲的法籍阿爾及利亞裔女星Nadia Melliti憑藉《小女兒》(暫譯，The Little Sister)拿下影后，巴西男星Wagner Moura則因《秘密特工》(暫譯，The Secret Agent)獲得影帝，《秘密特工》的導演Kleber Mendonca同時狻得最佳導演獎。
《狂野時代》是是繼《刺客聶隱娘》後又一華語片佳作，而兩部電影的女主角恰巧都是舒淇。《狂野時代》在康城首映後，獲觀眾長達7分鐘掌聱鼓勵，特別是易烊千璽一人分飾五角的出色表現，贏得廣泛好評。導演畢贛在上台領獎時，趙又廷因感動而落淚，這一幕讓人印象深刻。
舒淇在《狂野時代》中的精湛演出，不僅讓她成為首位在華語影壇，兩度於「康城影展」主競賽單元獲獎的女演員，還引起觀眾和影評人的高度關注，許多人看好她有望角逐「威尼斯影后」，展現出她在國際影壇的實力。