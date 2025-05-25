康城影展2025︱《狂野時代》創佳績獲特別獎 舒淇有望問鼎威尼斯影后

由舒淇、趙又廷及易烊千璽主演，畢贛執導的《狂野時代》，在「第78屆康城影展」上榮獲「評審團特別獎」，成為近10年來首部在「康城影展」獲獎的華語電影。

由伊朗導演帕納希( Jafar Panahi)執導的《普通事故》獲得「金棕櫚獎」，挪威導演特里爾(Joachim Trier)執導的作品《情感價值》(Sentimental Value)獲得評審團大獎。西班牙、法國合拍片《接近終點》(Sirat)及德國影片《墜落之聲》(Sound of Fall)，同時獲得評審團獎。年僅23歲的法籍阿爾及利亞裔女星Nadia Melliti憑藉《小女兒》(暫譯，The Little Sister)拿下影后，巴西男星Wagner Moura則因《秘密特工》(暫譯，The Secret Agent)獲得影帝，《秘密特工》的導演Kleber Mendonca同時狻得最佳導演獎。