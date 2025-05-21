康城影展2025︱翁子光《超風》海報亮相引買家 描繪跨性別人士愛情夠話題

據Facebook專頁「電影與娛樂盛事 Movie & Event Marketing」透露，翁子光的最新電影《超風》，已經於「康城影展」的影片市場上亮相，希望吸引海外買家。《超風》這部電影講述跨性別人士超風，從內地來港渴望找到屬於自己的天地，並希望成為真正的自己。在努力攢錢完成變性手術，她必須面對癮君子男友阿變，帶來的痛苦，以及那難以言喻的微妙幸福。
當超風遇上知己小梅時，身心得到照顧，並在苦與樂的交織中，迎來最終的蛻變。然而隨著一切的變化，超風突然猶豫了。超風這部電影不僅探討跨性別人士的心路歷程，也引發觀眾對愛情、自由和自我認同的思考……
《超風》這部電影，由翁子光擔任編劇和導演，聚焦於跨性人的愛情與生活的艱辛，演員包括來自山西的內地演員劉語喬、香港舞台劇演員李雨蓒，以及曾參演《正義回廊》和《爸爸》的孫禾頤等。而《超風》是天畫畫天影業與香港國際電影節協會聯合監製的作品，也是2019年啟動的「B2B愛情征服一切」計劃的第5部作品。
香港國際電影節協會與中國天畫畫天影業合作，2019年推出的「B2B愛情征服一切」計劃，邀請6位亞洲著名導演，包括台灣大師 蔡明亮、屢獲殊榮的日本導演 #石井裕也、朝鮮裔中國資深導演 張律、中國新銳獨立電影導演 楊瑾、馬來西亞新浪潮電影旗手陳翠梅，以及香港得獎導演翁子光，每人以每部100萬人民幣成本拍攝長片，示範如何回到電影本質。