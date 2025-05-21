康城影展2025︱翁子光《超風》海報亮相引買家 描繪跨性別人士愛情夠話題

據Facebook專頁「電影與娛樂盛事 Movie & Event Marketing」透露，翁子光的最新電影《超風》，已經於「康城影展」的影片市場上亮相，希望吸引海外買家。《超風》這部電影講述跨性別人士超風，從內地來港渴望找到屬於自己的天地，並希望成為真正的自己。在努力攢錢完成變性手術，她必須面對癮君子男友阿變，帶來的痛苦，以及那難以言喻的微妙幸福。

當超風遇上知己小梅時，身心得到照顧，並在苦與樂的交織中，迎來最終的蛻變。然而隨著一切的變化，超風突然猶豫了。超風這部電影不僅探討跨性別人士的心路歷程，也引發觀眾對愛情、自由和自我認同的思考……