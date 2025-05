康城影展2025｜《風林火山》首波影評獲讚畫面出色 惟故事欠連貫難理解

在康城影展上免費派發的場刊《Screen Daily》以及影評網《letterboxd》均有詳盡評論,《Screen Daily》向來是權威的指標,其官網以「Sons Of The Neon Night’ review: With no expense spared, Juno Mak constructs an alternate 1990s Hong Kong」為題,指麥浚龍不惜功本,在電影打造另一個九十年代的香港。內文指麥浚龍努力創作一部具驚嚇元素的警匪片,頗有新鮮感,並對畫面高度讚揚,包括金城武睡在隧道出場一幕、白雪紛飛的銅鑼灣及一場電影史上最時尚的葬禮,成功展現出電影的美術力量。

神秘和混亂之間

不過,故事方面,影評形容《風林火山》「Hampered by choppy pacing and storytelling that crosses the boundary between cryptic and confusing, this admittedly lushly constructed quasi-epic is rendered nigh-on impenetrable, though not unwatchable.」直指作為一部達準史詩式的電影,結構華麗,但「故事情節不連貫、敘事方式介乎神秘和混亂之間,幾乎讓人無法理解,但未至於不能觀看」。文中亦提到《風林火山》能否跟去年康城影展放映《九龍城寨之圍城》般獲市場推動有待觀察,其視覺效果仍適合在大銀幕觀看。

奇特電影

影評尾段,作者指出「感覺像缺少了很多東西,又可能確實是缺少了很多」,由長近7小時(有網傳是6小時)的初剪版,濃縮成僅兩小時的作品後,在缺乏情感和敘事連接下,觀眾要花大量精神才可弄清戲中的結構和角色,為甚麼部分角色會出現,為甚麼又會突然消失,觀眾費神參透來龍去脈,忽略演員表現。故影評最終以一部奇特的電影來形容《風林火山》,有留言指這將會是一部精彩的迷你影集,似乎指足本放映,大家會看得更明白。