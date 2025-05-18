康城影展2025｜《風林火山》首波影評獲讚畫面出色 惟故事欠連貫難理解

被稱為「都市傳說」的香港電影《風林火山》，由2015年籌備、兩年後拍攝，花10年製作的4億元鉅製，千呼萬喚，終於在昨日(17日)凌晨時分，於《第78屆康城電影節》午夜展映單元舉行世界首映。導演麥浚龍與演員古天樂、梁家輝及高圓圓齊齊亮相紅地氈，兼與觀眾齊齊看首映。完場後立即掀起熱論，影片評價兩極，電影貫切Juno的美學風格，華麗的演員陣容，為觀眾帶來前所未有的視覺盛宴。不過，由7小時剪成約2小時的電影，故事情節被指不連貫，難以弄清人物關係。有觀眾在社交平台分享感受：「觀影過程不斷有人離席，我待到最後，但不確定我到底看了什麼。」不過也有網民認為要親身入戲院看過才作定論。

在康城影展上免費派發的場刊《Screen Daily》以及影評網《letterboxd》均有詳盡評論，《Screen Daily》向來是權威的指標，其官網以「Sons Of The Neon Night’ review: With no expense spared, Juno Mak constructs an alternate 1990s Hong Kong」為題，指麥浚龍不惜功本，在電影打造另一個九十年代的香港。內文指麥浚龍努力創作一部具驚嚇元素的警匪片，頗有新鮮感，並對畫面高度讚揚，包括金城武睡在隧道出場一幕、白雪紛飛的銅鑼灣及一場電影史上最時尚的葬禮，成功展現出電影的美術力量。

神秘和混亂之間

不過，故事方面，影評形容《風林火山》「Hampered by choppy pacing and storytelling that crosses the boundary between cryptic and confusing, this admittedly lushly constructed quasi-epic is rendered nigh-on impenetrable, though not unwatchable.」直指作為一部達準史詩式的電影，結構華麗，但「故事情節不連貫、敘事方式介乎神秘和混亂之間，幾乎讓人無法理解，但未至於不能觀看」。文中亦提到《風林火山》能否跟去年康城影展放映《九龍城寨之圍城》般獲市場推動有待觀察，其視覺效果仍適合在大銀幕觀看。

奇特電影

影評尾段，作者指出「感覺像缺少了很多東西，又可能確實是缺少了很多」，由長近7小時(有網傳是６小時)的初剪版，濃縮成僅兩小時的作品後，在缺乏情感和敘事連接下，觀眾要花大量精神才可弄清戲中的結構和角色，為甚麼部分角色會出現，為甚麼又會突然消失，觀眾費神參透來龍去脈，忽略演員表現。故影評最終以一部奇特的電影來形容《風林火山》，有留言指這將會是一部精彩的迷你影集，似乎指足本放映，大家會看得更明白。