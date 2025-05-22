康城影展2025︱Daisy Dakota與Davika穿Gucci戰衣 紅地氈上爭豔

在《第78屆康城影展》上，荷李活女星Dakota Johnson、Daisy Edgar-Jones，以及泰國女星Davika Hoorne成為紅地氈上的焦點，她們均選擇穿上Gucci的華麗服飾，展現各自獨特的穿搭風格。
Daisy Edgar-Jones出席Wes Anderson執導的電影《腓尼基大作戰》首映禮。她身著一件高級訂制的Gucci連身裙，裙面繡滿精緻亮麗的珠片，令她散發出迷人的光彩，眾多明星中脫穎而出。
Dakota Johnson則選擇了一襲淡粉色無袖Gucci ball dress，裙身同樣點綴著閃亮的珠片和飄逸的流蘇，讓她在《Highest 2 Lowest》首映禮上，驚豔亮相，宛如春日女神，令人讚嘆不已。
泰國女星Davika Hoorne則在電影《A Useful Ghost》首映禮上，以一件綠色Gucci刺繡喱士長裙，引起眾人目光。她搭配同色系的歐根紗(organdy)羽毛披肩，手提金色漆皮Gucci bamboo night手提包，完美呈現優雅而獨特的造型，展現她在時尚界的品味。
3位女星在《康城影展》上不僅展現各自的時尚風格，更為這次影壇盛事增添光彩。隨著影展即將完結，期待她們在未來的活動中，繼續帶來更多驚喜與美麗。