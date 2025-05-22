康城影展2025︱Daisy Dakota與Davika穿Gucci戰衣 紅地氈上爭豔

在《第78屆康城影展》上，荷李活女星Dakota Johnson、Daisy Edgar-Jones，以及泰國女星Davika Hoorne成為紅地氈上的焦點，她們均選擇穿上Gucci的華麗服飾，展現各自獨特的穿搭風格。

Daisy Edgar-Jones出席Wes Anderson執導的電影《腓尼基大作戰》首映禮。她身著一件高級訂制的Gucci連身裙，裙面繡滿精緻亮麗的珠片，令她散發出迷人的光彩，眾多明星中脫穎而出。

Dakota Johnson則選擇了一襲淡粉色無袖Gucci ball dress，裙身同樣點綴著閃亮的珠片和飄逸的流蘇，讓她在《Highest 2 Lowest》首映禮上，驚豔亮相，宛如春日女神，令人讚嘆不已。