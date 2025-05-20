康城影展2025︱Rihanna懷上第三胎 孖男友A$AP Rocky紅氈上晒恩愛

懷上第三胎的美國天后Rihanna，昨日與男友A$AP Rocky，一起出席《78屆康城影展》，並在電影《Highest 2 Lowest》的首映紅地氈上大放異彩，吸引現場全體攝影鏡頭，讓人不禁讚嘆這對歌壇情侶的魅力。
Rihanna身穿一襲藍色貼身ball dress，這條裙的設計彷彿將其身體包裹起來，令其d-line身形表露無遺，既時尚又充滿藝術感。即使在懷孕期間，她仍然展現出獨特天后氣質，吸引現場所有人的目光，其舉手投足間的自信與優雅，令人印象深刻，無法忽視她的存在。
而天后的男友A$AP Rocky則身穿黑色燕尾服，孖襟西裝褸配搭baggy pants，仿如三十年代的美國黑幫成員打扮，卻溫柔地摟著Rihanna的孕肚，騷出滿滿的愛意，令在場的媒體和fans們都感受到兩人的甜蜜，並迅即成為當日康城紅氈上的亮點。
Rihanna與A$AP Rocky，於2021年開始傳出約會，隨後在2022年2月宣布她第一次懷孕的消息，並在同年5月迎來了他們的第一個兒子Leja Athelston-Mayers；2023年8月，她又為A$AP Rocky生下了第二個兒子Riot Rose Meyers。
本月7日在美國紐約舉行的Met Gala上，Rihanna宣布懷上第三胎，令全球fans驚喜不已。A$AP Rocky受訪時表示：「我真的很期待我們第三個孩子的出生。我覺得是時候展示我們一直以來的準備，我很高興也很榮幸大家向我們表示祝賀。」