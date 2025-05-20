康城影展2025︱Rihanna懷上第三胎 孖男友A$AP Rocky紅氈上晒恩愛

懷上第三胎的美國天后Rihanna，昨日與男友A$AP Rocky，一起出席《78屆康城影展》，並在電影《Highest 2 Lowest》的首映紅地氈上大放異彩，吸引現場全體攝影鏡頭，讓人不禁讚嘆這對歌壇情侶的魅力。

Rihanna身穿一襲藍色貼身ball dress，這條裙的設計彷彿將其身體包裹起來，令其d-line身形表露無遺，既時尚又充滿藝術感。即使在懷孕期間，她仍然展現出獨特天后氣質，吸引現場所有人的目光，其舉手投足間的自信與優雅，令人印象深刻，無法忽視她的存在。