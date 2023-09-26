康城影帝宋康昊下月來港 五度拍金知雲新作《韓戲逼人》成亞洲電影節開幕電影

入圍今年康城影展非競賽單元、首映後獲觀眾起立拍掌長達12分鐘的韓國黑色幽默電影《韓戲逼人》（COBWEB），由《孩子轉運站》康城影帝宋康昊與導演金知雲再度合作，是兩人繼《死不張揚離奇失魂事件》、《茅躉王》、《風塵三俠決戰地獄門》及《密探》後第五度拍檔。

《韓戲逼人》被選為今年第20屆香港亞洲電影節開幕電影，主角宋康昊將應邀來港出席10月13日開幕禮，跟香港影迷見面，更會於10月14日舉行大師班，與本地電影人交流。宋康昊與導演金知雲私交25年，合作無間，《韓戲逼人》更集結《分手的決心》攝影指導、《上流寄生族》剪接師及《燒失樂園》音樂總監等頂級製作團隊，打造一段荒謬怪誕的電影拍攝辛酸史。《韓戲逼人》幕前更有豪華星級陣容，計有林秀晶、吳政世、全余贇及f(x)成員Krystal鄭秀晶等一同傾力演出，巨星鄭雨盛更會特別客串，一起復刻70年代韓國影壇瘋狂逸事，以幽默的表達形式向電影人致敬。