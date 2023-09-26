康城影帝宋康昊下月來港 五度拍金知雲新作《韓戲逼人》成亞洲電影節開幕電影

入圍今年康城影展非競賽單元、首映後獲觀眾起立拍掌長達12分鐘的韓國黑色幽默電影《韓戲逼人》（COBWEB），由《孩子轉運站》康城影帝宋康昊與導演金知雲再度合作，是兩人繼《死不張揚離奇失魂事件》、《茅躉王》、《風塵三俠決戰地獄門》及《密探》後第五度拍檔。
《韓戲逼人》被選為今年第20屆香港亞洲電影節開幕電影，主角宋康昊將應邀來港出席10月13日開幕禮，跟香港影迷見面，更會於10月14日舉行大師班，與本地電影人交流。宋康昊與導演金知雲私交25年，合作無間，《韓戲逼人》更集結《分手的決心》攝影指導、《上流寄生族》剪接師及《燒失樂園》音樂總監等頂級製作團隊，打造一段荒謬怪誕的電影拍攝辛酸史。《韓戲逼人》幕前更有豪華星級陣容，計有林秀晶、吳政世、全余贇及f(x)成員Krystal鄭秀晶等一同傾力演出，巨星鄭雨盛更會特別客串，一起復刻70年代韓國影壇瘋狂逸事，以幽默的表達形式向電影人致敬。
對於《韓戲逼人》中所飾演的「金導演」一角，宋康昊表示：「因為只需要給其他人指示，演得好舒服，拍攝很有趣！」問他有否請教導演金知雲如何演好導演角色？他便笑說：「導演的角色實在太有趣！因為太興奮，所以我就只是隨心所欲去演。」宋康昊更將今次的演出跟之前演奉俊昊導演的《殺人回憶》和朴贊郁導演的《JSA安全地帶》相提並論，指今次再度感受到當年拍攝時的快感，他說：「《韓戲逼人》將那愉快的感受原封不動地傳達出來了！」宋康昊也預告兩位導演好友都已答應會來捧場，出席《韓戲逼人》將要舉行的名人貴賓試映會。宋康昊談到第五度跟金知雲導演合作：「在拍攝《死不張揚離奇失魂事件》和《茅躉王》時，已見識到金知雲導演獨特的執導風格，這次在拍《韓戲逼人》時，再度感受到他那獨特的情感，導演真的擁有令人深陷其中的魅力！」青龍獎最佳導演、《我，看見惡魔》金知雲導演則盛讚宋康昊對他而言是獨一無二的演員，是救世主般的存在：「萬一拍攝現場導演不在的話，宋康昊完全可以暫代導演的位子，因為他本人也十分了解導演們的需求！」《韓戲逼人》在港由安樂影片發行，10月26日隆重獻映。