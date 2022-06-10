康城影帝宋康昊獲南韓總統撐場 是枝裕和新作《孩子轉運站》韓國開畫票房奪冠

日本導演是枝裕和首度自編自導的韓國電影《孩子轉運站》(Broker)，在今屆康城影展勇奪「人道精神獎」，男主角宋康昊，更憑此片成為韓國首位康城影帝。電影於日前(8日)在韓國開畫當日已登票房冠軍，力壓同期上映的荷李活大片《侏羅紀世界：統治霸權》和馬東石主演的韓片《犯案都市：極拳執法》。連剛於5月上任的南韓新任總統尹錫悅亦宣布將與第一夫人於周六(12日)觀賞此片，並與演員會面以示鼓勵。

七度提名首封康城影帝 今年第7度出戰康城的宋康昊，終憑《孩子轉運站》首奪最佳男主角殊榮，成史上首位登上康城影帝寶座的韓國男演員，亦是繼十多年前的《密陽》拍檔全度妍奪得康城影后後，成為第2位在康城影展獲獎的韓國演員。《孩子轉運站》講述尚賢(宋康昊飾)經營洗衣店，生意淡靜且負債纍纍，他與孤兒出身的好兄弟東洙(姜棟元飾)於某個雨夜帶走「嬰兒暫存箱」機構的男嬰，翌日被年輕的母親素英(李知恩飾)找上門取回兒子，3人竟同意為嬰孩尋找更好父母，其間被刑警秀珍(裴斗娜飾)和後輩李刑警(李周映飾)暗中調查。 。