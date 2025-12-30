康堤繼承父業與麥當勞合作 為新產品作曲兼拍廣告

陳奕迅(Eason)多次與麥當勞合作兼唱廣告歌，餐廳35周年主題曲《心腹》的歌詞「BA DA BA BA BA, I'm lovin'it」更唱至街知巷聞。時至今日，Eason囡囡陳康堤（Constance）亦都「繼承父業」，與同一快餐合作，為產品煙肉蛋McGriddles拍廣告兼首度唱作早餐廣告歌。
重溫Eason歷年代言畫面︰
Constance拍廣告好鬼馬
為慶祝新滋味登場，Constance不但為每年一度的「全日早餐」拍攝宣傳短片，更首次獻唱，以及有份為麥當勞早餐廣告歌作曲。她因而推出其出道以來第二首廣東歌《新人一樣》，並邀請黃偉文填詞，為元旦日打造更具個性、更有活力的Good Morning ！
一向以演唱個性曲風為主的 Constance 是次大膽嘗試節奏輕快的廣東歌，拍攝廣告時更可率先品嚐食物，用動人歌聲為大家的美好早晨帶來新鮮感。拍攝時Constance一邊唱著節奏輕快的新歌，一邊遊車河，期待與大家開箱全新醒晨滋味：「開了花灑 笑著脫去舊人 新角色 新宇宙 早餐更吸引」。Constance 表示自己是全日早餐的忠實粉絲：「每年元旦日食麥當勞全日早餐已成為我和朋友倒數過後必做的事之一，象徵著新一年有個元氣滿滿的開始！非常高興今年有機會以歌聲陪伴大家度過這個美好的新一天，與大家一起送舊迎新。」