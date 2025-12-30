康堤繼承父業與麥當勞合作 為新產品作曲兼拍廣告

一向以演唱個性曲風為主的 Constance 是次大膽嘗試節奏輕快的廣東歌，拍攝廣告時更可率先品嚐食物，用動人歌聲為大家的美好早晨帶來新鮮感。拍攝時Constance一邊唱著節奏輕快的新歌，一邊遊車河，期待與大家開箱全新醒晨滋味：「開了花灑 笑著脫去舊人 新角色 新宇宙 早餐更吸引」。Constance 表示自己是全日早餐的忠實粉絲：「每年元旦日食麥當勞全日早餐已成為我和朋友倒數過後必做的事之一，象徵著新一年有個元氣滿滿的開始！非常高興今年有機會以歌聲陪伴大家度過這個美好的新一天，與大家一起送舊迎新。」