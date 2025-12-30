熱門搜尋:
尋秦記 網上熱話 大埔宏福苑五級火 叱咤2025 鍾柔美 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-12-30 17:30:00

康堤繼承父業與麥當勞合作 為新產品作曲兼拍廣告

分享：
康堤與麥當勞合作，爸爸Eason亦是餐廳的代表人物。

康堤與麥當勞合作，爸爸Eason亦是餐廳的代表人物。

陳奕迅(Eason)多次與麥當勞合作兼唱廣告歌，餐廳35周年主題曲《心腹》的歌詞「BA DA BA BA BA, I'm lovin'it」更唱至街知巷聞。時至今日，Eason囡囡陳康堤（Constance）亦都「繼承父業」，與同一快餐合作，為產品煙肉蛋McGriddles拍廣告兼首度唱作早餐廣告歌。

重溫Eason歷年代言畫面︰

2003年Eason出席麥當勞活動。 2003年Eason出席麥當勞活動。 Eason於2007年為產品賣廣告。 Eason於2009年化身麥當勞員工。 2010年麥當勞35周年廣告。 2020年，Eason繼續為麥當勞拍廣告。 2025年，Eason在麥當勞音樂會表演。 Eason可說是麥當勞的靈魂人物。 Eason可說是麥當勞的靈魂人物。

Constance拍廣告好鬼馬

為慶祝新滋味登場，Constance不但為每年一度的「全日早餐」拍攝宣傳短片，更首次獻唱，以及有份為麥當勞早餐廣告歌作曲。她因而推出其出道以來第二首廣東歌《新人一樣》，並邀請黃偉文填詞，為元旦日打造更具個性、更有活力的Good Morning

adblk5

一向以演唱個性曲風為主的 Constance 是次大膽嘗試節奏輕快的廣東歌，拍攝廣告時更可率先品嚐食物，用動人歌聲為大家的美好早晨帶來新鮮感。拍攝時Constance一邊唱著節奏輕快的新歌，一邊遊車河，期待與大家開箱全新醒晨滋味：「開了花灑 笑著脫去舊人 新角色 新宇宙 早餐更吸引」。Constance 表示自己是全日早餐的忠實粉絲：「每年元旦日食麥當勞全日早餐已成為我和朋友倒數過後必做的事之一，象徵著新一年有個元氣滿滿的開始！非常高興今年有機會以歌聲陪伴大家度過這個美好的新一天，與大家一起送舊迎新。」

拍攝時Constance一邊唱著節奏輕快的新歌，一邊遊車河。 Constance鬼馬程度不遜於Eason。 Constance鬼馬程度不遜於Eason。 Constance鬼馬程度不遜於Eason。

ADVERTISEMENT

請你睇尋秦記👇原班人馬重現大銀幕🤩

ad