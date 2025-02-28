康華被網民野生捕獲 53歲外貌十年如一日堪稱最強美魔女：這是五十多歲的狀態？

53歲康華去年有份飾演TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》，於劇內演繹上海名人「大紅姐」一角，民初旗袍造型加上古典波浪頭，令其舉手投足都散發出嫵媚魅力，被網民封為「最強美魔女」。日前，有網民於小紅書上發布一段喺商場偶遇康華嘅影片，依然少女感滿滿，又與粉絲自拍，十分親民。

網民：容貌氣質佳卻從未受力捧實在可惜 該網民分享野生捕獲康華嘅影片，寫道：「1994年港姐入行，容貌氣質佳的53歲TVB女配康華，多年來在TVB默默耕耘，參演過100多套劇集，卻從未受過力捧，實在是可惜！」從影片中看到，康華留有一頭長捲髮搭配空氣瀏海，加上皮膚白皙透亮，極為減齡；又以黑色洋裝、淺藍色大衣、燕麥色外套及高跟短靴現身商場，雙腿修長筆直，擁有超強身材管理，網民對於康華53歲呢個狀態感到震驚：「現時年過半百能保持這個狀態也很驚艷」、「真美」、「保養得不錯」、「美魔女」等等。

康華過往多被安排飾演反派女角 康華透過1994年香港小姐競選入行，過往多被安排飾演反派女角，又被封「TVB御用情婦」。除咗保養得宜，康華仲喜愛投資，去年曾進修投資課程；又盛傳手持多個物業，為圈中隱形富婆，包括早前被指以八位數買入一個五房單位外，2012年又有傳買入兩個荃灣單位打通自住。縱然懂得投資，但至今單身多年，康華表示近年都沉醉於工作中，自己就覺得而家工作事業幾好，可以開始專注於感情方面，表示有親戚朋友不斷介紹啲朋友畀佢，未來會投入啲去搵另一半，笑言一定會有好消息。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈