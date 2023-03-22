廉政狙擊｜手推車搬約1700公斤金磚不合情理 丘梓謙以葱頭髮型亂入令人傻傻分不清

TVB劇集經常被網民狠批製作馬虎、多穿崩位及演出演員重疊，而熱播中嘅《廉政狙擊》亦有同樣情況出現。最新劇情就講到「未來都會發展局」高管關兆恒（蔡康年飾）被查出與「金興記」老闆龍少（丘梓謙飾）涉嫌洗黑錢，龍少打算出走避風頭，所以與助手們到儲存櫃搬重達走過百條金磚，不過慘被殺手射殺。劇集播出後，唔少網民認為不合情理，紛紛留言質疑與事實不符。

單手拎起12公斤金磚

《廉政狙擊》劇情交代龍少將140條金磚，平均批存放在35個儲存櫃內，而每條金磚則12.4 Kilo（公斤）。當龍少與兩名助手到儲存櫃搬走金時，丘梓謙竟然可以單手拎起金磚，之後又雙手拎起兩條金磚，三人將金磚移放到14個紙鞋盒內，並用手堆車運離現場。唔少網民都質疑小型手推車點可以搬運約1,736公斤嘅金磚，及丘梓謙質疑輕易拎起金磚，留言話「磚頭size嘅金磚每塊12.5 KG重，4塊已經差唔多係一個女人嘅體重」、「極之唔合常理」及「仲要找些（單坑的薄）波鞋盒，未推到𨋢口，已經撞爛鞋盒…跌到地下來啦！佢想向觀眾顯示…真金定假金呢？」等等。

另外，丘梓謙喺劇中飾演嘅小混混龍少，與處境劇《愛·回家之開心速遞》明星葱頭嘅髮型非常相似，令人傻傻分不清邊個打邊個，睇到網民們話好亂。