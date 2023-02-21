廉政狙擊｜王浩信棚架擒高爬低唔要命 拍追逐戲險象環生

由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇及黃智雯主演的《廉政狙擊》昨日在翡翠台播出，首集已有連串精彩大場面，包括大廈倒塌、飛車及棚架追逐等，其中棚架追逐及大廈倒塌花絮片更相繼於無綫官網曝光。

先說大廈倒塌場口，為營造逼真感，除了整個舊樓睡房場景由人手在攝影棚中搭建出來；為增強大廈倒塌時搖晃的震撼感及細緻度，場景中不少衣服及物件均由工作人員以繩索操控，足證每個細節均是花盡心思。而倒塌後遺留在地面的廢墟，更是劇組收集真‧建築廢料，花了足足兩星期模擬搭建而成，拍攝時還請來消防處的坍塌搜救專隊於現場進行指揮，既認真又注重安全。