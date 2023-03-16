廉政狙擊｜羅霖拍劇以來最大膽演出 與蔡康年拍床戲被批重口味

劇集《廉政狙擊》即將於下周六（25日）迎來兩小時大結局，近日劇集播到高潮位，前晚（14日）劇情講到卓廷光（黃智賢飾）為成功投得最關鍵嘅「第十街」地皮，不惜以太太郭明暉（羅霖飾）作籌碼，要佢與發展局企業發展總監關兆恒（蔡康年飾）發生性關係獲取內幕消息，網民睇到眼都凸，直呼好重口味。
拍劇以來最大膽演出
羅霖於劇中為咗黃智賢不惜一切，與蔡康年飲紅酒及跳舞後上床，成功於男方離去時留下一張暗示「必勝投標價」字條。二人嘅床戲約半分鐘，但羅霖透露呢場戲係佢拍攝劇集以來「最大膽演出」，直言當時睇到劇本時感到意外，亦有與導演商討細節，由於導演覺得劇情係順理成章，加上了解到郭明暉呢個角色係可以為咗屋企犧牲所以照拍，而導演都好好咁喺拍攝時清場及拍得有美感。呢場床戲於播出時引發唔少迴響，網民紛紛留言表示相當重口味，又對劇情發展感驚訝：「劇情好白痴，卓生本身咁有米，竟然送老婆比人」、「咁有錢，揾都搵個後生」、「送個女比人玩就話啫，送老婆，貪驅風」、「米係，出錢搵個女人送比人玩啦，送老婆，但個老婆又好似好樂意好開心甘，係米Ex黎架」、「咁重口味」、「成6兜野邊個會玩」等等。又有網民笑指蔡康年飾唔出鏡，係咪因為怕畀人笑驅風。
當日著泳衣打底貼胸貼
對於呢場戲嘅拍攝，羅霖分享指未有特別作事前準備，因為自己一年四季都好注重身體及皮膚保養，平日亦會做唔同嘅運動去兼顧身體和美胸，而當日有著泳衣打底及貼胸貼。被問到囝囝對呢場戲嘅觀感，羅霖表示佢哋了解：「佢哋都覺得係劇情所需呀，好了解嘅。我之前影寫真都有泳衣，都有問過佢哋意見，佢哋覺得只要拍得靚，有美感就OK!」
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈