廉政狙擊｜羅霖拍劇以來最大膽演出 與蔡康年拍床戲被批重口味

拍劇以來最大膽演出

羅霖於劇中為咗黃智賢不惜一切，與蔡康年飲紅酒及跳舞後上床，成功於男方離去時留下一張暗示「必勝投標價」字條。二人嘅床戲約半分鐘，但羅霖透露呢場戲係佢拍攝劇集以來「最大膽演出」，直言當時睇到劇本時感到意外，亦有與導演商討細節，由於導演覺得劇情係順理成章，加上了解到郭明暉呢個角色係可以為咗屋企犧牲所以照拍，而導演都好好咁喺拍攝時清場及拍得有美感。呢場床戲於播出時引發唔少迴響，網民紛紛留言表示相當重口味，又對劇情發展感驚訝：「劇情好白痴，卓生本身咁有米，竟然送老婆比人」、「咁有錢，揾都搵個後生」、「送個女比人玩就話啫，送老婆，貪驅風」、「米係，出錢搵個女人送比人玩啦，送老婆，但個老婆又好似好樂意好開心甘，係米Ex黎架」、「咁重口味」、「成6兜野邊個會玩」等等。又有網民笑指蔡康年飾唔出鏡，係咪因為怕畀人笑驅風。