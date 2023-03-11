廉政狙擊｜羅霖演吳卓羲阿媽超霸氣 58歲逆齡心得全靠凍水洗面

近年甚少參與劇集演出的羅霖，於無綫近日播出的《廉政狙擊》中飾演卓廷光太太郭明暉，亦即是高鈞賢、吳卓羲的媽媽。劇集前期表現大方得體又賢慧，但其角色查實是不擇手段。昨晚播出的一場，提到她不希望黃智雯親近吳卓羲，不但對她左藐右藐，更將手上的垃圾直接拋落地上兼出言侮辱黃智雯。羅霖面目猙獰、皮笑肉不笑的演出，再加上尖酸刻薄的對白，以及黃智雯滿眼的淚水與委屈，整場戲相當有壓逼感。

羅霖很感謝無綫及樂小姐讓她嘗試如此有發揮角色，首次飾演奸角的她，坦言接到角色一刻確實有點擔心「出街俾人鬧」。為了演好角色，她在開拍前看了不少「尖酸刻薄」角色的演繹方法，並因而構思出一套屬於卓太的刻薄，認為氣場是相當重要。她稱三個囝囝也有追看，更不停要她劇透。

除了演技，羅霖的「逆齡」肌膚亦令網民驚嘆不已。談到護膚心得，她透露全年凍水洗臉是重點：「我一年四季都用凍水洗面，凍水洗面會收細毛孔，如果用太熱嘅水會令到毛孔擴張，容易引起過敏。」至於如何維持美好身段，她竟驚爆並沒有向澱粉質Say No：「我會少食多餐，每餐食六成飽，每日可以食3、4餐，因為我鍾意食澱粉質，我就會食少啲肉，因為如果兩者同時食就容易肥。另外我每日會做10至15分鐘嘅運動，我比較喜歡伸展運動同瑜伽。」在劇中造型多變亮麗的她，還透露原來所有手袋及鞋子都是私伙，為配合角色相當落力。