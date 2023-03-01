廉政狙擊｜陳楨怡性虐待戲碼突破電視尺度 網民：睇到我都好心噏

《廉政狙擊》第6集劇情就講到莊慕雪（陳楨怡飾）一直暗戀韋Sir（王浩信飾），不過佢因為信錯人而報名參加「雍華盛薈」舉行嘅Speed Dating活動，不過原來呢個活動實際上係將啲女仔帶去酒店為富豪提供性服務。當佢知道自己身陷險境嘅時候，已經即刻向韋Sir發短訊求救，可惜為時已晚，佢已經慘遭狼爪，被「二世祖」卓日升（高鈞賢飾）強暴及性虐。韋Sir上房救人嘅時候，莊慕雪已經被五花大綁式吊起SM，而卓日升就因有人通風報信提前離開案發現場。喺送到醫院後，莊慕雪已經嚇到不似人形，喊到妝都花晒，只係不停向韋Sir道歉。

網民讚演出自然

陳楨怡被五花大綁式吊起SM嗰一幕意識大膽，衝擊觀眾眼球，喺網絡上引起極大迴響。拍攝時被凌空吊咗一個鐘嘅Celina，喺接受傳媒訪問時就指拍攝過程相當專業，劇組更特意邀請「捆綁專家」到現場輔助拍攝，所以每個結喺邊個位都好講究，同埋佢身上面嘅繩亦綁得好緊，基本上郁唔到嘅佢只可以間中hold著落地休息下，而導演亦好好，每隔15分鐘就問佢嘅狀況。對於首次拍劇就有咁意識大膽嘅戲份，佢就話自己冇經歷過呢啲嘢，同埋自己比較少睇呢一類題材，為咗可以克服恐懼，佢今次專登去睇恐怖片同虐打片攞靈感。

呢一集出街後，唔少網民都留言表示睇到心噏及讚佢演出自然，例如「今晚第六集廉政狙擊雪雪極度驚恐，咀裡一直說對不起，睇到我都好心噏」、「演出自然，繼續努力呀」、「好心痛，做得好好」及「新人來說她還演得不錯。」等等。