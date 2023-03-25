廉政狙擊｜黃宗澤認被無綫迫做歌手 爆阿媽趕走N個女仔

入行25年的黃宗澤(Bosco)，為熱播邵氏劇《廉政狙擊》接受梁泰來主持的電台節目《星光背後》專訪。節目中Bosco除了剖白2018年選擇約滿離開大台為求變、與多年候選視帝食白果無關外，亦坦承08年踩過界做歌手非自己意願，他說：「是唔知點解做了歌手，年輕時唔輪到我話事，樂小姐話幫我出歌，個個小生花旦都出，你叫我乜就做。」他更指當年兼顧拍劇，根本無暇兼顧唱歌，「拍劇根本沒時間，得三日時間要學識又跳又唱，試過中環拍一首MV，排舞師即場教即學即拍。」

唔介意網民恥笑 因頒獎禮一次被抽中與陳奕迅合唱《K歌之王》被網友嘲諷至今，Bosco說：「無端端live對住Eason唱喎，壓力大到黐線頂硬上，又未練過首歌，那次離台mon又好遠，根本靠估聽唔到自己唱乜，我還跟Eason說：『幫幫忙帶下，真的唔熟。』Eason還說：『得！放心啦！』你們看不到我手心濕晒、壓力大到出晒汗！」 遭網絡欺凌多年，但Bosco坦然沒介懷，「我唔係靠唱歌搵食，又無學過，有瑕疵正常。從不覺得被bully，至今家還在講仍然記得，幾開心吖！之後仲有人找我二次創作錄多一首《發夢之王》拍廣告，他們事前還問我介不介意？怎會介意！好玩添！真的唔需要唔開心，至今有件事讓人記得你。」

無成家立室概念 Bosco出名孝順人緣好，投資有道開食肆又被喻為絕世好老闆，問被喻為黃金筍盤的他有沒有羨慕同輩的林峰或吳卓羲早已成家立室或有傳聞中的另一半，他說：「又沒甚麼，我有很多朋友，又這麼忙，過時過節也不寂寞，會有很多人在家開派對。」他更坦言由細到大均成家的概念，「或許因為我單親家庭成長影響，完全沒有這畫面或概念，從小到大也沒想過幾多歲結婚或者要生幾多個小朋友，完全沒有！」至於母親有沒有對他早些成家立室，Bosco說：「都無！從來沒催促我這回事。」他更突然自爆笑說：「要做我女朋友？過左我阿媽那關先講啦！哈！她不知趕走了幾多個啦……哎呀！我講咗啲乜！哎呀！哈哈！」 公開 擇偶條件 談及擇偶條件，Bosco回復正經的說：「首先她不可介意我做這一行，因必定會成為焦點畀人影；其次，我不喜歡太嗲或小鳥依人，我喜歡懂得照顧自己的女仔；還有，我愛整齊，譬如我家洗手間的護膚品，我會擺放一絲不苟像display一樣，很介意別人亂動我的東西，一被人弄亂我，我就發忟；其實我返到屋企，是愛靜很少說話，且看誰不好彩識到我。」