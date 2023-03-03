廉政狙擊｜41歲胡定欣演青春少艾零違和 自爆最驚蛇蟲鼠蟻

由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、方力申合演的TVB劇集《廉政狙擊》日前（1日）一集，完全是胡定欣個人演出。劇情講到忤逆繼子陳世邦（方力申飾）找人綁架繼母屠敏（胡定欣飾），身陷困境的屠敏，仍冷靜想盡方法逃亡，最終抓緊時機插傷綁匪，混亂間碌落山一度暈倒，之後再遭野狗襲擊；在屠敏奮力求生一刻，鏡頭穿插屠敏小時候遭凌辱及性侵等畫面，並閃現了屠敏少女時代鏡頭。 畫面所見，年屆41歲的胡定欣，飾演青春少艾不見違和，保養有功，為了加強戲劇感，劇情還穿插了洛子峰（黃宗澤飾）遠赴菲律賓尋找失蹤家姐洛子欣過去的畫面，似乎暗示屠敏正是洛子欣。由於劇集早前已於內地播放，屠敏如何機智逃生一幕獲讚，內地網民形容胡定欣在《廉》演出是「圈粉之作」。該幕屠敏與野狗搏鬥畫面，雖然只有約1分鐘，但拍攝時劇組與胡定欣均花了不少心思及力氣。胡定欣拍攝該幕時，全程與空氣對戲，為了將與野狗搏鬥肢體動作呈現得更真實，她需與穿了綠色特效服裝的武指搏鬥，單是對位已花了不少時間。

搞笑的是，胡定欣拍攝時最擔心的是「蛇蟲鼠蟻」：「我好記得拍呢場戲嘅前一、兩日係落大雨，我唔係驚咗啲動作戲，因為嗰度有山坡同草叢，我反而係驚啲蛇蟲鼠蟻會爬到我身上面，因為真係要瞓喺地下搏鬥。」胡定欣剖白屠敏心路歷程：「呢場戲係會同屠敏兒時喺淫窟入面畀人欺凌形成對比，屠敏經歷小時候不幸，到𠵱家對住野狗，同樣畀人身體攻擊，就算冇咗隻腳，佢今日都有能力去克服。呢個就係經歷咗咁多嘢嘅屠敏，會堅持到底，唔會認輸。」 前晚一集「昔日好友」胡定欣與方力申終極對壘，屠敏成功脫險後，其黑道好友對「叛變」的綁匪執行家法，被捉去現場當「觀眾」的世邦，嚇至面容扭曲，並撲向屠敏跪地認衰仔求原諒，方力申全程演出超肉緊。 小方受訪時表示臉上汗珠是真汗水：「因為拍嘅時候係夏天，都好熱，加上劇情需要我嘅情緒好激動，拍到滿頭大汗，你哋鏡頭前見到啲汗，全部都係真汗水。」他笑言這次與胡定欣合作不夠喉：「希望以後可以有更多嘅合作，因為始終識咗咁耐，同埋希望可以再多啲機會向視后偷師嘛。」