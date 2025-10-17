廖啟智遺孀陳敏兒緊急入院做大手術 與死神擦過身型暴瘦

已故藝人廖啟智（智叔）2021年胃癌去世，65歲遺孀陳敏兒曾表示幸有信仰作依靠，支撐着她的人生。不過，近日陳敏兒身體健康出現問題，昨日她在社交網上載一張在醫院的照片，並透露7月時曾緊急入院接受大手術，陳敏兒表示：「最近遇見我的朋友，都會說：“你瘦了”，是的，身體的確出了些狀況。7月入了中文大學醫院，趕急的做了手術。現在康復中，一切都會好起來..並且，我相信會越來越好。」她更說：「放心，我的生命會更精彩。無論順境逆境,我們都可以選擇快樂。」

報平安稱「幸福瘦」 陳敏兒的貼文一出後，令不少網民擔心 ，今日（17日）她再出post ，並報平安稱自己是「幸福瘦」，「我瘦，除了因為做了手術元氣大傷，亦因為我完全改變了自己的生活和飲食習慣。這幾個月我真的做到糖不沾唇，過去的我嗜甜如命，一過中秋節，我可以獨吞兩盒月餅。孩子觀察到我今年中秋節完全不碰月餅，明白阿媽為健康鐵了心戒甜，就特別訂製了一個無糖生銅蛋糕送給我……窩心啊! 只要有愛，那怕有病，都可以感到幸福，幸福，是我們選擇的心態。」她續預告將會於今晚在自家Youtube頻道《好好生活》細談情況。

正式啟動自家頻道 陳敏兒早前已發文表示想做YouTuber，她選擇今日（10月17日）正日生日正式啟動頻道《好好生活》，她謂這是送給自己的生日禮物，並會將過去幾個月的經歷，包括：大手術、與死神擦身而過、生前告別會等等與大家分享。