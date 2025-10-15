熱門搜尋:
娛樂
2025-10-15 18:15:00

廖子妤指柯煒林透露身體狀況好轉 余香凝恭喜Will入圍金馬獎最佳男主角

余香凝和廖子妤今日（15日）現身金鐘出席品牌活動。（娛樂組攝）

余香凝和廖子妤今日（15日）現身金鐘出席品牌活動，她們接受訪問表示非常開心可以以同場出席活動。廖子妤透露曾經試過飲醉酒衝動消費：「我用咗五位數字買咗個袋，其實都幾開心，如果唔係飲醉酒，我會諗好耐先買一樣嘢。」她強調不需要男朋友贈禮物，並豪言：「我自己賺到錢，自己買。」

 

 

廖子妤透露曾經試過飲醉酒衝動消費。（娛樂組攝）

廖子妤指後台巧遇柯煒林

講到柯煒林（Will）身體狀況引起各界關注，余香凝則表示：「我一直都相信佢會搞得掂。」廖子妤透露《笨蕉大劇院》後台曾經見過柯煒林，她續說：「佢有同我講身體已經好返啲，積極彩排緊舞台劇。」

提到鄧濤憑電影《女孩不平凡》入圍第62屆金馬獎最佳女配角，余香凝分享欣賞電影首映禮當天已經聽到獲得許多圈中人好評大讚鄧濤演技出色。另外柯煒林憑電影《大濛》入圍金馬獎最佳男主角，余香凝說已經有發訊息恭喜對方。

 

 

余香凝有發訊息恭喜柯煒林憑電影《大濛》入圍金馬獎最佳男主角。（娛樂組攝）

劉俊謙蔡思韵結婚送祝福

對於好友劉俊謙與蔡思韵公開結婚喜訊，她們異口同聲表示祝福新人幸福快樂，廖子妤透露事前並不知情：「一開始睇到啲相以為佢哋喺度做戲或者拍攝，但確定咗結婚消息相當戥佢哋開心。」廖子妤被問到有份參與試當真大型遊戲節目《試玩毛墨魚遊戲2》，她指非常期待今晚節目播出，不過卻拒絕回應古天樂是否有份參與。

余香凝和廖子妤今日（15日）現身金鐘出席品牌活動。（娛樂組攝） 余香凝和廖子妤今日（15日）現身金鐘出席品牌活動。（娛樂組攝） 柯煒林今年7月在IG宣布確診肺腺癌第四期。（娛樂組攝）

