廖子妤指柯煒林透露身體狀況好轉 余香凝恭喜Will入圍金馬獎最佳男主角

余香凝和廖子妤今日（15日）現身金鐘出席品牌活動，她們接受訪問表示非常開心可以以同場出席活動。廖子妤透露曾經試過飲醉酒衝動消費：「我用咗五位數字買咗個袋，其實都幾開心，如果唔係飲醉酒，我會諗好耐先買一樣嘢。」她強調不需要男朋友贈禮物，並豪言：「我自己賺到錢，自己買。」

廖子妤指後台巧遇柯煒林

講到柯煒林（Will）身體狀況引起各界關注，余香凝則表示：「我一直都相信佢會搞得掂。」廖子妤透露《笨蕉大劇院》後台曾經見過柯煒林，她續說：「佢有同我講身體已經好返啲，積極彩排緊舞台劇。」

提到鄧濤憑電影《女孩不平凡》入圍第62屆金馬獎最佳女配角，余香凝分享欣賞電影首映禮當天已經聽到獲得許多圈中人好評大讚鄧濤演技出色。另外柯煒林憑電影《大濛》入圍金馬獎最佳男主角，余香凝說已經有發訊息恭喜對方。