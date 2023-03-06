廖子妤盼余香凝奪金像女配獎 計劃今年挑戰唱歌

古天樂旗下公司天下一將士與Jam Cast日前舉行春茗晚宴，旗下一眾藝人余香凝(Jennifer)、廖子妤(Fish)、陳穎欣(Yanny)、吳嘉禧(Cheronna) 、麥子樂等均有出席，晚宴上，工作人員特別為Jennifer、Fish送上驚喜蛋糕及乳豬，慶祝Jennifer入圍角逐金像獎女配角，同時預祝三月星辰Fish生日快樂。Fish為生日許願，最希望好友Jennifer能夠在金像獎中獲獎，她由對方18歲認識至今，逾10截友情見證彼此不同階段，笑言希望一起老花，可謂姊妹情深。

姊妹情深 雞啄唔斷 過去一年，對於Jennifer與Fish都是豐收的一年，各自有亮麗成績，有3套電影上映的Jennifer，成功入圍角逐金馬及金像獎獎項，而Fish在去年不單勇奪金像獎最佳女配角殊榮，她主演的電影《梅艷芳》及《毒舌大狀》亦叫好叫座，難怪Fish笑言是人生顛峰期，感覺過去一年似行運。雖然二人各自忙碌，見面時間相對減少，但姊妹情不變，Jennifer表示：「所以一約食飯，我哋由中午開始，一直傾到夜晚八九點。」