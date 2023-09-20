廖子妤衣錦還鄉拍大馬電影 苦練家鄉口音：感覺熟悉又陌生

廖子妤(Fish) 由馬來西亞來港發展11年，去年憑電影《梅艷芳》奪得香港電影金像獎「最佳女配角」，自奪獎後首度拍攝大馬本土電影《搖籃凡世》，與金馬獎及香港電影金像獎最佳男配角袁富華和新演員許恩怡，出席當地的開鏡儀式。
衣錦還鄉的Fish直言感覺既熟悉又陌生，她直言︰「其實有一種很特別的感覺，今次見了很多剛入行認識的人，特別是以前同班同學原來做了記者，尤如好恍如隔世。」過往Fish曾為電影到馬來西亞拍攝，但今次的電影全是馬來西亞班底，身為馬來西亞人的她直言要從新適應，特別是咬字口音，她表示︰「以前都是拍香港導演的作品，今次是首次拍一個馬來西亞製作，馬來西亞導演關於馬來西亞題材的故事，因為我以前用了很長時間去練廣東話發音，想咬字清晰，但現在要由港式轉為馬來西亞口音，是有難度的，是要再重新下一番功夫，但進展良好。」不過Fish擔心講慣馬來西亞口音後，接著返香港拍劇，要再適應。
問到會否讓父母來現場探班，Fish直言要找適合的場境，她說︰「我是一個很敏感的人，拍攝時要好專注，加上角色比較沉重，如果屋企人來探班，可能我會更加緊張，所以要找一些輕鬆點的場口。」《搖籃凡世》由金馬獎最佳新導演張吉安執導，香港演員方面有Fish、袁富華和許恩怡，馬來西亞則有國寶級女星蔡寶珠，另有上海國際電影節亞洲新人獎最佳男演員原騰。