廖子妤衣錦還鄉拍大馬電影 苦練家鄉口音：感覺熟悉又陌生

衣錦還鄉的Fish直言感覺既熟悉又陌生，她直言︰「其實有一種很特別的感覺，今次見了很多剛入行認識的人，特別是以前同班同學原來做了記者，尤如好恍如隔世。」過往Fish曾為電影到馬來西亞拍攝，但今次的電影全是馬來西亞班底，身為馬來西亞人的她直言要從新適應，特別是咬字口音，她表示︰「以前都是拍香港導演的作品，今次是首次拍一個馬來西亞製作，馬來西亞導演關於馬來西亞題材的故事，因為我以前用了很長時間去練廣東話發音，想咬字清晰，但現在要由港式轉為馬來西亞口音，是有難度的，是要再重新下一番功夫，但進展良好。」不過Fish擔心講慣馬來西亞口音後，接著返香港拍劇，要再適應。