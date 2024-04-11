廖慧儀Bra Top睇七人欖球 自爆被不明液體淋濕 踩凳被網民鬧

現年27歲嘅「狂野港姐」廖慧儀（Jessica），喺2020年參選港姐落選後便簽約TVB，不時為J2節目做主持，弗爆身形成功引起網民關注。日前佢前往香港大球場欣賞七人欖球賽事，著上性感運動服展現健美身段，不過期間就竟被不明液體淋濕。
廖慧儀喺前日（8日）將當日去欣賞七人欖球賽事嘅多張靚相上載到社交網站同網民分享，相片中嘅佢著上性感運動服，露出纖腰及長腿，拎住杯啤酒嘅佢，睇落玩得好開心。佢除咗分享當日嘅現場氣氛之外，仲自爆被不明液體淋濕：「全部球迷一齊好肉緊咁叫口號做人浪拍櫈拍手大叫，有啲就全程企晒起身無停過，有啲就醉咗三日就快合埋眼原地瞓着，全程一路睇，上面就一路一杯一杯啤酒咁車落嚟下面，仲無啦啦車咗舊Big Mac落嚟，個個好似中水彈咁成身濕晒 （見到啲啤酒車到落嚟無起泡嘅都不想深究掉落嚟的是什麼了。。）」，雖然佢唔知不明液體係啲乜嘢，不過都玩得相當盡興。
網民指廖慧儀踩凳欠公德心
廖慧儀一出PO，唔少網民紛紛留言大讚佢身形弗到漏，留言：「D腹肌勁正」、「女神」、「健康又美麗」、「南看台有索女！」及「婀娜多姿嘅索爆慧儀你著得咁性感去睇七欖，肯定立即會令全場溫度急速攀升呀！」等等；同時亦有網民批評佢踩凳有公德心：「派完帽又企上凳 你都幾無公德心」及「其實點解要踩凳」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈