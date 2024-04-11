廖慧儀Bra Top睇七人欖球 自爆被不明液體淋濕 踩凳被網民鬧

廖慧儀喺前日（8日）將當日去欣賞七人欖球賽事嘅多張靚相上載到社交網站同網民分享，相片中嘅佢著上性感運動服，露出纖腰及長腿，拎住杯啤酒嘅佢，睇落玩得好開心。佢除咗分享當日嘅現場氣氛之外，仲自爆被不明液體淋濕：「全部球迷一齊好肉緊咁叫口號做人浪拍櫈拍手大叫，有啲就全程企晒起身無停過，有啲就醉咗三日就快合埋眼原地瞓着，全程一路睇，上面就一路一杯一杯啤酒咁車落嚟下面，仲無啦啦車咗舊Big Mac落嚟，個個好似中水彈咁成身濕晒 （見到啲啤酒車到落嚟無起泡嘅都不想深究掉落嚟的是什麼了。。）」，雖然佢唔知不明液體係啲乜嘢，不過都玩得相當盡興。