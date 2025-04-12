廖碧兒以「嫁人」妙論釀酒生意 梅小惠爆劉愷威當年一舉動勁Sweet

廖碧兒現身阮兆祥、梅小惠、江欣燕主持的節目《友乜唔講得》。現時於法國擁有酒地、在智利擁有酒莊的碧兒，與祥仔因拍攝《皆大歡喜》成為好友，碧兒笑言2008年失戀期間，全靠祥仔的陪伴才撐過去，並因而開啟了屬於她自己的紅酒之路：「嗰時我想要散吓心，我記得去咗加拿大拍電影，但落大雪拍唔到，我哋（我同祥仔）就飛咗去美國一日遊；我係喺美國開始有釀酒念頭先，嗰時原本我好唔開心，但去到嗰度覺得everything is so beautiful，仲好有希望。（小惠：隔籬係阮兆祥都好有希望？）佢搞笑吖嘛，令到我好開心。」

碧兒又自揭本身並不喜歡飲酒，當初走去釀酒除了是想調製出自己喜歡的味道，亦是真心想做善事，一切來得低調；直到她釀的酒獲得獎項肯定、有愈來愈多人知道她有釀酒後，質疑之聲因而響起，碧兒亦在那刻決定要正式學品酒。「開始有人judge我：『吓佢識架咩？』咁我就去學番WSET嗰啲（Wine & Spirit Education Trust）。其實Blind tasting我好驚，要知咩提子咩年份。」雖然經歷了這麼長時間的釀酒之路，有酒地兼有酒莊，但碧兒卻強調釀酒並不賺錢，並以「嫁人」做比喻：「等於你結婚，你好難話嗰個人係投資，你係蝕都好，你都會同佢結架嘛，我係蝕架！」

談到當年拍攝《皆大歡喜》，小惠笑言很多人都聞「碧兒」色變：「我哋一睇到rundown有你個名已經好驚，見到有碧兒企喺度都未驚住，但如果『吓？佢有兩句架！』就…你有冇發現排戲時，我哋都盡量避開你，叫你同文龍講啦、同愷威講啦，我哋就盡量退，因為驚要補Shot。」不過小惠都有幫口指碧兒很努力，她與祥仔亦異口同聲指當年劉愷威確實幫了碧兒很多，小惠說：「佢放食飯就會捉住愷威對對對，愷威又好有心，當然會畀我哋笑（緋聞）啦，但真係覺得佢哋好有情有義咯。」