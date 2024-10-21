廖碧兒泳兒鼎力支持「乳健同行」 呼籲大眾關注乳房健康

香港乳癌基金會(基金會)年度慈善步行籌款活動「乳健同行2024」於昨日(20日)在港島山頂圓滿舉行，近二千位粉紅健兒和寵物齊心邁步為乳健，以喚起大眾關注乳癌在香港的威脅，同時籌款支持基金會透過教育及檢查服務推廣乳健、支援乳癌患者，以及乳癌研究及倡議等工作。基金會亦呼籲，各界人士保持恆常運動的習慣，守護自己的健康。

大會亦十分感謝一眾演藝界紅星及歌手齊齊現身支持，包括基金會大使李樂詩、廖碧兒、朱千雪、龔慈恩與林愷鈴到場打氣，以及藝人嘉賓泳兒、力臻、何榛綦、黃筠兒、陳伊霖亦現身鼎力支持；而思敏、何基佑則擔任大會主持，場面相當熱鬧。

由香港乳癌基金會主辦、大會指定廣播機構新城廣播有限公司攜手的「乳健同行2024」，主題是「齊心邁步為乳健」。新城廣播有限公司董事總經理宋文禧、新城廣播有限公司首席營運總監馬浚偉身體力行親自率領新城廣播管理層及員工、新城義工隊拉隊出席，陣容浩蕩。

香港乳癌基金會主席霍何綺華博士致歡迎辭時表示，「在今個粉紅十月，基金會喜獲逾20個機構攜手對抗乳癌，推出一連串慈善籌款活動，支持基金會的工作。」霍博士表示，感謝各大贊助商、支持機構、媒體夥伙、義工隊，令「乳健同行2024」得以順利舉行，籌得的善款將成為基金會的動力，展望未來大家繼續與基金會攜手，支持乳癌患者、康復者及其家人。.

早前特意抽空為「乳健同行2024」拍攝宣傳片的李樂詩，在台上提到自己曾罹患乳癌，所以希望以自身經歷，呼籲更多人關注乳健資訊，定期接受乳健檢查。泳兒表示，見到近二千粉紅健兒共聚山頂，推廣乳健資訊，場面令人感動。

連續19年以香港乳癌基金會大使身份出席「乳健同行」的廖碧兒興奮表示：「由第一年開始，每年無論身在何方，我都一定特登飛回來出席，今年已經第19年，下年係20周年紀念，到時一定出席。」她並解釋一直支持香港乳癌基金會慈善步行籌款活動「乳健同行」原因，既可以做運動，又可以做善事，幫助乳癌社群，並提醒大家在活動過後，要繼續支持基金會的工作。而朱千雪更是產後首次現身活動，對「乳健同行2024」全力支持。