廖碧兒釀酒18年再攻咖啡界 復出拍戲講全英對白竟然被考起

廖碧兒（Bernice）接受薛家燕、范振鋒及思敏主持的《開心大派對》節目錄音訪問，Bernice由參加選美勇奪國際華裔小姐冠軍，到參演電視劇，繼而投身紅酒界成為酒商。最近更鑽研咖啡，推出自家品牌罐裝咖啡，家燕姐在節目中不停大讚Bernice叻女。

Bernice表示由出世，爸爸都一直在做飲食，她形容自己一出世就與食物結下不解之緣。而她本身喜歡讀化學，於是專心考酒試，之後自己釀紅酒、白酒，並成為評酒師，她說：「不經不覺，自己釀酒已經18年喇，在法國波爾多有個少少酒莊。」講到評酒，她試過一日試飲二百五十款紅酒及白酒，她坦言一定要「吐」酒：「否則，每款酒，飲一滴，都頂不順。更規定每星期跑步三次、行山一次，及做瑜伽保持健康。」

除了紅酒，她亦愛研究咖啡及飲食，她對咖啡的熱愛，以前飼養的七隻愛犬都是以咖啡及酒命名Bailey、Latte、Cappuccino、Kahlua、Misto、Caramel及Macchiato。她說：「咖啡、酒同茶都好相似，我會研究飲食對身體健康的影響，某些食物對身體會有甚麼反應？點解食某些食物會肥？」

她最近推出四款即飲咖啡，不但親自研究咖啡豆，從原材料到產品一手包辦。主持再談到疫情期間，Bernice創立網上平台，協助本地餐廳與海外交流，成功為多間餐廳創造七位數收入，為飲食界付出不少貢獻，她說：「疫情時，好多餐廳開唔到，好慘，儲存費最貴。」而最近她再復出拍電影，接拍了一部由香港、澳洲及美國合拍片，鬼妹仔的她，笑言以前拍劇講得廣東話太多，如今拍新片要全英對白，竟然：「而家好似唔識講英文咁，好搞笑！」