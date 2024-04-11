廖碧兒雪卵唔急得 認多裙下之臣：有人追係應該嘅

三年死五隻愛犬

廖碧兒自言一向很喜歡小朋友，一直都為不同機構幫助有需要兒童，而且更有助養其他國家的兒童，每年也會收到他們的來信，甚至乎之前有五個更從3、4歲開始到現在於該機構工作，被問到會否想自己做媽咪？廖碧兒就答：「都想嘅，但呢啲冇得強求。」在疫情過後，今年終可在五年後跟家姐弟弟的子女團圓，睇住小朋友健康長大最開心。談到現今的冷凍卵子技術，廖碧兒表示亦有留意相關資訊，並稱：「你唔可以話雪咗就即刻生，呢方面都要多啲研究，同埋都要順其自然。」揚言不會想要細路跟不適合自己的人一齊。廖碧兒原本有養七隻愛犬，過去三年已有五隻離世，剩餘在生的兩隻狗狗亦已17歲半，已經年紀很大，被問到會否再養寵物，她自言要過一段時間再算。廖碧兒多年已沒有接拍電視劇或電影，問到會否想復出過戲癮？她表示：「呢個是要睇監製同埋公司會唔會搵我，其實我冇所謂，我不嬲都鍾意拍嘢，但要睇啱劇本同埋故事。」廖碧兒離開香港兩年在法國完成碩士課程，畢業後現在終於得閒，笑言可以認識異性，並自爆：「我啲朋友成日約我出去食飯，我會驚佢哋介紹新朋友畀我，因為又要化妝、又要梳頭，唔可以隨便出去食飯，有時佢哋好狡猾，不過都係有我心嘅。」問到是否好多人追？廖碧兒即靦腆話：「我咁企出嚟係OK嘅，有人追係應該嘅。」跟住叫記者放她一馬便匆匆結束訪問。