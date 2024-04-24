廣受爭議女團ILLIT接受電台訪問 全程冇提New Jeans閔熙珍

在節目中，主持金泰均模仿了ILLIT歌曲《Magnetic》的舞蹈，並說道：「出道歌曲能引起這般哄動的團體不多，而且舞蹈大受歡迎，我記住手陪動作的那部分。」ILLIT成員鼓掌回應，並豎起大拇指歡呼。嘉賓主持權赫洙亦有祝賀ILLIT，並表示：「截至昨天，《Magnetic》已經登上所有音樂排行榜的榜首。而且首次有K-Pop組合出道曲，能打入Billboard TOP 100 排行榜。」

韓國女團New Jeans的總監閔熙珍，與母公司的糾紛鬧得滿城風雨，有指New Jeans成員的父母，投訴同公司的師妹團ILLIT抄襲。ILLIT成員Yunah、Minju、Moka及Wonhee，今日下午以特別嘉賓形式，接受SBS Power FM節目《Cultwo Show》訪問。

被問到獲得如此好成績有何感想時，Moka說：「太棒了。很驚訝也很高興有這麼多人喜歡《Magnetic》，完全不敢相信，儘管我們一個月已經才出道。」 Minju坦言：「我們的歌曲仍然在排行榜上，感覺真的太棒，就像做夢一樣，我們懷著感恩的心。」

金泰均想知道ILLIT成員，是否反聆覆聽自己的歌曲，Yunah說：「每次洗碗的時候，也會播放迷你專輯裡的所有歌曲，不停地重複。」Yunah指，有時成員會問她人聽了這麼多遍會否厭倦了，她答：「不會。」

至於在獲得音樂節目第一名時，有沒有遺留感謝名單，Yunah表示：「我想再次向公司BELIFT LAB說聲謝謝。知道你們為了ILLIT的出道專輯，付出了很多少努力。還有HYBE的每一位同事，謝謝你們一直以來的照顧，我們以後會更加努力。」