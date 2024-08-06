廣播劇《共創未來》首播 陳柏宇泳兒共譜美味情緣

台慶劇《共創未來》由李思臻、梁詩然編劇，在共享空間發生的都市故事。劇中，陳柏宇和泳兒譜出情緣，兩位同樣熱愛說話的人顯得相當合拍。陳柏宇飾演程式設計員，由於經濟不景氣被公司裁員，每天租用共享空間做辦公室接生意，同時認識也在共享空間工作的設計師泳兒，發展出一段「美味情緣」，但這段情緣能否開花結果？兩人笑言：「聽眾繼續追聽就知結果喇！」

新城廣播有限公司踏入33周年台慶月，進行連串慶祝活動，相當熱鬧又精彩。第三部台慶劇《共創未來》特別加長至20集，邀請了6位歌手聲音演出：陳柏宇、泳兒、陳健安、黃妍、力臻、Van@Nowhere Boys，已於本周一（5日）首播。

陳健安則在劇中因陷害陳柏宇令他失掉工作而遭到割蓆，後來二人也冰釋前嫌；黃妍演時裝達人、范振鋒演落魄老闆、Van演范振鋒手下最得力的員工，但成日駁咀；力臻則演經紀。

泳兒和陳柏宇在劇中的情花能否繼續發展有待大家追劇情發展，但今次合作，兩人就合作相當開心兼合拍，泳兒搞笑表示：「我好鍾意同多嘢講嘅人合作，好開心。」而有「口水佬」之稱的陳柏宇正是泳兒心目中人選，兩人一拍即合，正式錄音時亦都十分順利。