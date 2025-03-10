熱門搜尋:
啟德體育園 網上熱話 上然 金像獎2025 哪吒2 朗天峰 新店關注組 方大同 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-03-10 17:08:30

廣播劇《現在就愛》| 張馳豪望十年內闖紅館開騷 張天穎只求「賺多啲」

分享：
張馳豪望十年內闖紅館開騷 張天穎只求「賺多啲」。

張馳豪望十年內闖紅館開騷 張天穎只求「賺多啲」。

adblk5

由張馳豪（Aska）、張天穎（Jaime）、力臻、詹天文（Windy）領銜聲演，Michael C 擔任客串的新城廣播劇《現在就愛》共分為五集，並將於47日至11日下午2時半在《QK玉瑛室》中播出。五位演員今天（10日）現身新城出席記者會，分享他們對角色的了解和描述。

由張馳豪（Aska）、張天穎（Jaime）、力臻、詹天文（Windy）領銜聲演，Michael C 擔任客串的新城廣播劇《現在就愛》將於4月7日首播。

由張馳豪（Aska）、張天穎（Jaime）、力臻、詹天文（Windy）領銜聲演，Michael C 擔任客串的新城廣播劇《現在就愛》將於4月7日首播。

五位歌手現身記者會，除逐一介紹他們的角色，更寫上十年後想要完成的願望，當中力臻寫下：「繼續做新城廣播劇『現在就愛十週年版之《未來更愛》』」，引來全場拍掌歡呼；至於，AskaMichael C不約而同寫下：「工作順利、身心健康及闖進紅館」，而Windy的除了希望可以開個人演唱會，更想同喜歡的人合作及推出親自創作的歌曲，反而Jaime就比較實際，希望這十年可以「賺多啲」。 

adblk6

《現在就愛》講述四位同學在老師的鼓勵下，製作了一個時間錦囊，十年後，他們決定重聚並打開時間錦囊，意外揭示兩段微妙的甜蜜關係，並且在福岡貓島留下愛的足印。另外，今次廣播劇亦會延伸至425日假海洋公園舉行《新城唱好海洋公園現在就愛音樂會》，屆時Aska、力臻、WindyMichael C都會有精彩表演，Jaime更會約埋Beanies 4位隊友釗彤、阿左、WinkyKay勁歌熱舞，令人期待。 

五位演員今天（10日）現身新城出席記者會。 五位演員今天（10日）現身新城出席記者會。 五位演員今天（10日）現身新城出席記者會。 五位演員今天（10日）現身新城出席記者會。 五位演員今天（10日）現身新城出席記者會。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

dadblk7 madblk7