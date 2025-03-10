廣播劇《現在就愛》| 張馳豪望十年內闖紅館開騷 張天穎只求「賺多啲」

張馳豪望十年內闖紅館開騷 張天穎只求「賺多啲」。

由張馳豪（Aska）、張天穎（Jaime）、力臻、詹天文（Windy）領銜聲演，Michael C 擔任客串的新城廣播劇《現在就愛》共分為五集，並將於4月7日至11日下午2時半在《QK玉瑛室》中播出。五位演員今天（10日）現身新城出席記者會，分享他們對角色的了解和描述。

由張馳豪（Aska）、張天穎（Jaime）、力臻、詹天文（Windy）領銜聲演，Michael C 擔任客串的新城廣播劇《現在就愛》將於4月7日首播。

五位歌手現身記者會，除逐一介紹他們的角色，更寫上十年後想要完成的願望，當中力臻寫下：「繼續做新城廣播劇『現在就愛十週年版之《未來更愛》』」，引來全場拍掌歡呼；至於，Aska和Michael C不約而同寫下：「工作順利、身心健康及闖進紅館」，而Windy的除了希望可以開個人演唱會，更想同喜歡的人合作及推出親自創作的歌曲，反而Jaime就比較實際，希望這十年可以「賺多啲」。

《現在就愛》講述四位同學在老師的鼓勵下，製作了一個時間錦囊，十年後，他們決定重聚並打開時間錦囊，意外揭示兩段微妙的甜蜜關係，並且在福岡貓島留下愛的足印。另外，今次廣播劇亦會延伸至4月25日假海洋公園舉行《新城唱好海洋公園現在就愛音樂會》，屆時Aska、力臻、Windy、Michael C都會有精彩表演，Jaime更會約埋Beanies 4位隊友釗彤、阿左、Winky和Kay勁歌熱舞，令人期待。