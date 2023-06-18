廣末涼子丈夫井筒順舉行記者會 鞠躬道歉承認：妻子提過要離婚

日本著名女演員廣末涼子日前承認出軌，與米芝蓮一星餐廳sio的已婚名廚鳥羽周作發展不倫戀後，隨即宣布停止演藝活動，外界相當關注其丈夫井筒順的反應。今日(18日)，井筒突然在東京都舉行記者會，公開回應，當談及廣末涼子的不倫戀報道時，他首先向社會道歉，之後表示廣末是一位好妻子和好媽媽。此外，他亦承認廣末被爆出婚外情前，曾向他提過離婚。

大讚廣末涼子努力和優秀

日媒報道，井筒順在記者會上表示：「首先，妻子造成了很多人的困擾，我要在此致歉。她的家人、親戚和各位關係人士，很抱歉為各位帶來困擾。」他隨即深深鞠躬。

井筒順於本月11日在福島縣出席活動時，感謝19歲的長子（廣末涼子與前夫之子）幫忙照顧年幼弟妹。外界猜測他似在暗示廣末不照顧家庭。他今日在記者會上澄清，廣末從來沒有放棄照顧孩子，是一位很好的妻子，也是孩子眼中最好的母親。在家人和親戚中，廣末也是最努力和最優秀的女性。