廣末涼子丈夫井筒順舉行記者會 鞠躬道歉承認：妻子提過要離婚

日本著名女演員廣末涼子日前承認出軌，與米芝蓮一星餐廳sio的已婚名廚鳥羽周作發展不倫戀後，隨即宣布停止演藝活動，外界相當關注其丈夫井筒順的反應。今日(18日)，井筒突然在東京都舉行記者會，公開回應，當談及廣末涼子的不倫戀報道時，他首先向社會道歉，之後表示廣末是一位好妻子和好媽媽。此外，他亦承認廣末被爆出婚外情前，曾向他提過離婚。
大讚廣末涼子努力和優秀
日媒報道，井筒順在記者會上表示：「首先，妻子造成了很多人的困擾，我要在此致歉。她的家人、親戚和各位關係人士，很抱歉為各位帶來困擾。」他隨即深深鞠躬。
井筒順於本月11日在福島縣出席活動時，感謝19歲的長子（廣末涼子與前夫之子）幫忙照顧年幼弟妹。外界猜測他似在暗示廣末不照顧家庭。他今日在記者會上澄清，廣末從來沒有放棄照顧孩子，是一位很好的妻子，也是孩子眼中最好的母親。在家人和親戚中，廣末也是最努力和最優秀的女性。
暗示廣末涼子不止一次出軌
井筒透露，廣末涼子平日在家不會化妝，也不在意保養，只是每天忙著家務和照顧孩子。若工作上面對壓力，她就會化濃妝、打扮得花枝招展，到處聯絡人，變得判若兩人。井筒稱，自從與廣末結婚後，這樣的狀況已發生過很多次。似在暗示廣末已不止一次出軌。他隨後落淚慨嘆，「如果我能及早阻止她就好了，如果能在傳媒發現之前，去一趟鳥羽家就好了。」
廣末涼子曾向丈夫道歉
井筒表示，在廣末的婚外情醜聞曝光前，廣末曾向他提出過離婚，當時兩人的關係非常緊張，他甚至一度搬到其他地方暫住。此外，廣末承認婚外情當日，曾聯絡井筒道歉，然而自此兩人就再沒有聯絡了。井筒指出，他始終希望家庭能恢復過去幸福的模樣，而他必須先向鳥羽的家人道歉、跟事務所商討，以及諮詢律師後，才考慮相關事宜。
網民爆井筒順出軌
廣末涼子爆出婚外情後，不但手上4個代言廣告統統下架，更可能要承擔高達2億日圓的違約金。而她的外遇對象鳥羽，也主動卸下埼玉縣戸田市大使的職務。另一方面，井筒順近日也遭網民爆料，指他多次帶著小三前往東北地區出席振興活動，引來外界懷疑他是為了高額贍養費，於是將廣末外遇的證據賣給傳媒。