廣末涼子拘留生活公開 每周沖涼一次禁戴bra

曾在拘留所任職的前警員向傳媒透露，雖然拘留並非監禁，但規條大致差不多。

44歲的廣末涼子於本月7日發生車禍，醫院治療期間狂性大發踢傷一名女護士，警方以傷人罪拘捕，法官批准控方要求，廣末拘留在靜岡地檢濱松分部10天，預計拘留至本月19日。

bra視危險品

原來廣末被拘留期間，曾有一女性探訪她。前警員透露該女性應是廣末的親人，她帶了衣服和現金給廣末，因為拘留所的牙刷、毛巾等個人衛生用品也是自費購買。

另外，很多人也會記錄拘留生活，原子筆由拘留所借出。警員說：「不會讓疑犯持有可能引發事故的物品。尖狀物品被列為危險品。每支原子筆也有編號，並限制借出時間。」

至於有繩子也被視為禁物，因為屬自殺工具。例如bra，女性在拘留所會被沒收bra，不可穿上。「沖涼基本上每周一次，夏天改為一周兩次，廣末現時是每周一次。」

