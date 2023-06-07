廣末涼子爆不倫戀 搭上米芝蓮一星級已婚廚神

日本女星廣末涼子下月將滿43歲，育有三子女的她一向予人好媽媽形象，去年更首度獲頒「最佳母親」殊榮，不過今日(7日)卻爆出不倫醜聞，日媒踢爆廣末背夫暗撻米芝蓮一星級已婚廚神鳥羽周作！

廣末涼子於90年代出道即迷盡萬千少男，入行近30年，人生與事業均經歷過大上大落，她與第二任丈夫CANDLE Jun於2010年結婚，並與為前夫岡澤高宏所生的大仔一同生活，看似美滿的家庭卻出現婚變危機。據報道指，廣末在本月3日，被拍到離開寓所，她拖住大箱行李到東京一間酒店夜會鳥羽，兩人亦被發現到惠比壽一間高級日本食肆撐枱腳，鳥羽為掩人耳目，每次約廣末也會帶安排男職員同行。