廣末涼子爆不倫戀 搭上米芝蓮一星級已婚廚神

日本女星廣末涼子下月將滿43歲，育有三子女的她一向予人好媽媽形象，去年更首度獲頒「最佳母親」殊榮，不過今日(7日)卻爆出不倫醜聞，日媒踢爆廣末背夫暗撻米芝蓮一星級已婚廚神鳥羽周作！
廣末涼子於90年代出道即迷盡萬千少男，入行近30年，人生與事業均經歷過大上大落，她與第二任丈夫CANDLE Jun於2010年結婚，並與為前夫岡澤高宏所生的大仔一同生活，看似美滿的家庭卻出現婚變危機。據報道指，廣末在本月3日，被拍到離開寓所，她拖住大箱行李到東京一間酒店夜會鳥羽，兩人亦被發現到惠比壽一間高級日本食肆撐枱腳，鳥羽為掩人耳目，每次約廣末也會帶安排男職員同行。
曾與佐藤健傳緋聞
上月中，廣末被雜誌拍得以性感打扮到訪鳥羽的餐廳，離開時獲男方體貼送到門口。消息指，廣末曾亮相男方的雜誌飲食專欄做嘉賓，兩人在今年3月開始搭上，當時廣末到男方餐廳，並交換聯絡方式，繼而發展出婚外情。感情曝光後，雙方例牌否認有不倫關係，廣末強調自己是人母絕不會出軌。鳥羽則解釋，當晚跟工作人員在酒店過夜，但醜聞曝光後，他原定將於周日(11日)舉行的新書宣傳活動已告取消。其實，廣末多年來並非首次傳背夫偷食，她跟佐藤健在合演大河古裝劇《龍馬傳》時就疑似秘密撻着，被爆曾夜訪男方寓所過夜。