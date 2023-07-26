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娛樂
2023-07-26 16:34:57

廣末涼子離婚｜廣末神隱刪IG帳戶 前夫發表近6千字聲明否認索掟煲費

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廣末涼子今日突然把擁有16萬粉絲的IG帳戶刪除。

廣末涼子今日突然把擁有16萬粉絲的IG帳戶刪除。

日本女星廣末涼子於本月23日宣布離婚，她今日已將有16萬人FollowIG帳戶刪除，料將會神隱幕前一段長時間。自從爆出不倫戀醜聞後，廣末跟結婚13年的丈夫Candle June劃清界線，引發外界揣測是支付了巨額賠償金。前夫Candle June今日透過律師發表多達5,900字的長篇聲明，強調沒有向廣末索償。

據日媒指，Candle June透過表示，因為把孩子的事放在第一位，所以決定離婚，除了保留孩子的探望機會外，其他權利已全部放棄。他透過律師與廣末溝通將近兩個月，女方與孩子遷出寓所，他無法與孩子充分交流，在擔心孩子的心理狀態下，最終除了孩子的事情之外，完全沒有要求任何條件以及金錢賠償，而是接受對方的提議並離婚。

 

廣末涼子前夫Candle June透過律師發表多達5,900字的長篇聲明，強調沒有向前妻索償。 廣末涼子跟結婚13年的Candle June不歡而散。 廣末涼子 廣末涼子 廣末涼子 廣末涼子今早發聲明終承認不忠，並宣布無限期停工。

此外，Candle June也強調沒有向姦夫鳥羽周作索償。聲明提及，他即使收到鳥羽周作的賠償金，心情也不會釋懷，最優先考量還是孩子，雖然想盡快解決跟鳥羽周作的問題，最終還是放棄無了期等待，決定離婚，而且不會提出索償。律師聲明再列出記者會六個重點，包括1：廣末涼子是好母親、好妻子、2：請外界節制報道，避免讓孩子帶來傷痛、3：記者會道出廣末涼子沒有正常思考行事。但非有譴責之意、4：請外界勿再誹謗中傷、5：鳥羽周作沒有道歉，亦感受不到其誠心態度、6：召開記招，沒有意圖去黑化廣末涼子。

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Candle June強調沒有向姦夫鳥羽周作索償。

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