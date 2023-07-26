廣末涼子離婚｜廣末神隱刪IG帳戶 前夫發表近6千字聲明否認索掟煲費

日本女星廣末涼子於本月23日宣布離婚，她今日已將有16萬人Follow的IG帳戶刪除，料將會神隱幕前一段長時間。自從爆出不倫戀醜聞後，廣末跟結婚13年的丈夫Candle June劃清界線，引發外界揣測是支付了巨額賠償金。前夫Candle June今日透過律師發表多達5,900字的長篇聲明，強調沒有向廣末索償。

據日媒指，Candle June透過表示，因為把孩子的事放在第一位，所以決定離婚，除了保留孩子的探望機會外，其他權利已全部放棄。他透過律師與廣末溝通將近兩個月，女方與孩子遷出寓所，他無法與孩子充分交流，在擔心孩子的心理狀態下，最終除了孩子的事情之外，完全沒有要求任何條件以及金錢賠償，而是接受對方的提議並離婚。