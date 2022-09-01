廣電局再出新招「去洋化」 楊穎不能再叫Angelababy？

大陸廣電局不時出招整頓大陸娛樂圈，禁令層出不窮，曾為《鐵齒銅牙紀曉嵐》擔任編劇的汪海林在微博表示楊穎不能再叫「Angelababy」，而另一位藝人辣目洋子亦需要用中國名，他指這些都是廣電局要求。

汪海林透過個人微博寫道：「楊穎不能再署名Angelababy，辣目洋子也必須叫個中國名，是廣電總局的要求，叫外文名或近似外文名的藝名，將不被允許。」有網民質疑汪海林亂傳「聖旨」，他指廣電局早有規定，並引述02年自己的作品做例子︰「02年我有個職場劇，故事發生在上海，裡面角色都有英文名，互相稱呼也是叫英文名，上海職場就這樣啊，當時播出前就都改成中文名，重新配音，有些就改字幕，比如Cindy改成辛迪。廣電早就是這個規定了，不是新規定。」