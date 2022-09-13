延續艾粒精神以笑話扶你一把 阿占大爆阿奴要練單邊肌向Tyson Yoshi 挑機

首先從海報說起，早前惡搞洪嘉豪和張天賦演唱會海報，以「奴占CP」取代「賦豪CP」後，兩人以極度浮誇的造型登場，上身魚網背心披上皮草，下身配以短褲和閃爆長襪，全身帶滿首飾，腳旁還有各種「豹」類寵物，最令「粒粒粉」(艾粒粉絲匿稱)笑爆嘴時兩人「蛇精男」的臉，幾乎分不清誰是誰，阿奴解釋：「大家都出道一段時間，正常到咗這年紀，樣貌都有點變化，所以炮製了整容樣的海報……最怕被人話我哋扮靚仔，食X啦！」少爺占更正說，「係打咗針，要一個多星期才能減退。」果然，其後他們再推出「針退」後的海報，換上兩張肥腫難分的臉，原來一切皆是精心鋪排，兩人笑言，「有咩可讓人一見到就爆笑？如果扮靚仔，大家一見到就嬲，不如整吓個樣，通常大家癡線、好笑，好艾粒的，就係我們最期待！」

兩人原打算趁20周年開兩個騷回饋粉絲，阿奴表示，「原打算做part A 和 part B，分別是演唱會和talk Show，但計劃跟不上改變，因為疫情變成二合為一的演出。」2月開不成騷，就全力準備10月的演出，他們精心獻上長達24個字的騷名，阿奴一臉認真地說，「因為想將整個主題放入去，其實由我們第一天加入電台到成為艾粒，然後在不同媒體推出作品，也是希望在生命中扶你一把，例如我們有時收到IG inbox、分享情緒很低落，工作不順利，愛情失意或家人不了解自己……原來某日聽我們的無聊笑話，可以暫時忘憂笑一笑，這是我們做節目的精神，希望可延續到這個show，當然最大分別是今次要付費入場！」就如去年尾他們推出的歌曲《組合》，其中有句歌詞是「有事我頂你」，除了艾粒兩兄弟互撐，也是他們粉絲的互撐。20個年頭，既是一個章節，也是展望將來的重要階段，兩人已開過大大小小的騷，今次會玩玩新意思，請大家決定未來的演出，他續說，「在這個Show與fans互動，如何影響下年的另一個演出或活動，就要入場才知。」

各自練兵玩 battle

雖然要二合為一，但濃縮不代表馬虎，兩人預告各自會為solo演出秘密練兵，屆時在台上battle大比拼，務求為觀眾帶來新鮮感，阿占大爆阿奴要操肌，「不是一對，是單邊胸肌！」阿奴笑言，「多謝Tyson Yoshi，令所有男藝人、男歌手、男演員的身體要提升，我也在努力中，(會向他請教嗎？) 不敢問他，擔心被他用粗口罵，就像罵林家謙！」在battle環節，兩人還會各自請保密嘉賓上場撐自己，屆時可乘機找靚女「自肥」，至於可擔心撞嘉賓？兩人齊聲表示，「撞仲好坃，緊張又興奮。」

Dicky 仔與大家姐或再上台

除了特別嘉賓，相信「粒粒粉」最期待在台上看到的是，阿占與阿奴在過去曾在廣播劇或《鏗鏘透視》系列扮演過的角色，阿奴坦言：「很多時我也不想再演以前的角色，不過設計rundown時，又覺得可能觀眾仍想看以前廣播劇的角色 其實未有定案。」話說回來，如果真要在眾多角色選兩個搬上台，阿占與阿奴異口同聲表示會選「大家姐」和Dicky仔，阿占指很多角色其實也只是兩人在廣播劇中精神分裂出來，惟有Dicky仔和大家姐既有聲音又很形象化，「其實這兩角色在很多show也出現過，因為每次開show的換衫時間很短，而大家姐和Dicky仔較方便去變回正常人，而且很多其他角色都只是我們精神分裂出來。」阿奴補充說，「而且他倆跟我們的精神不變，因為他們是癡線，但其實現實世界，你身邊總有一個Dicky仔，你看《東張西望》就見到像Dicky仔和大家姐的人，只是我們沒有靚女主播。」

文：Grace 圖：林俊源

化妝： Krisie Wong

髮型：Johny [email protected] Corner CWB

地點：Pier1929