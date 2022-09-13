延續艾粒精神 阿奴望以笑話扶你一把 阿占挑機Tyson：練單邊肌

今年是艾粒成立20周年，阿奴(唐劍康)與阿占(甄子康)將於下月20至22日在九展Star Hall舉行《歌頌生命沿途有你艾與粒激情雙星璀璨二十 ICHIBAN 香港之夜》，兩人原打算先開演唱會，再搞Talk Show，可惜受第五波疫情影響，只能二合為一舉行，生活在計劃永遠跟不上改變的年代，兩人絞盡腦汁，務求讓觀眾讓大家開懷大笑。 整容前後海報放笑彈 首先從海報說起，早前惡搞洪嘉豪和張天賦演唱會海報，以「奴占CP」取代「賦豪CP」後，兩人以極度浮誇的造型登場，上身魚網背心披上皮草，下身配以短褲和閃爆長襪，全身帶滿首飾，腳旁還有各種「豹」類寵物，最令「粒粒粉」(艾粒粉絲匿稱)笑爆嘴時兩人「蛇精男」的臉，幾乎分不清誰是誰，阿奴解釋：「大家都出道一段時間，正常到咗這年紀，樣貌都有點變化，所以炮製了整容樣的海報……最怕被人話我哋扮靚仔，食X啦！」少爺占更正說，「係打咗針，要一個多星期才能減退。」果然，其後他們再推出「針退」後的海報，換上兩張肥腫難分的臉，原來一切皆是精心鋪排，兩人笑言，「有咩可讓人一見到就爆笑？如果扮靚仔，大家一見到就嬲，不如整吓個樣，通常大家癡線、好笑，好艾粒的，就係我們最期待！」

24 個字騷名 盡是艾粒精神 兩人原打算趁20周年開兩個騷回饋粉絲，阿奴表示，「原打算做part A 和 part B，分別是演唱會和talk Show，但計劃跟不上改變，因為疫情變成二合為一的演出。」2月開不成騷，就全力準備10月的演出，他們精心獻上長達24個字的騷名，阿奴一臉認真地說，「因為想將整個主題放入去，其實由我們第一天加入電台到成為艾粒，然後在不同媒體推出作品，也是希望在生命中扶你一把，例如我們有時收到IG inbox、分享情緒很低落，工作不順利，愛情失意或家人不了解自己……原來某日聽我們的無聊笑話，可以暫時忘憂笑一笑，這是我們做節目的精神，希望可延續到這個show，當然最大分別是今次要付費入場！」就如去年尾他們推出的歌曲《組合》，其中有句歌詞是「有事我頂你」，除了艾粒兩兄弟互撐，也是他們粉絲的互撐。20個年頭，既是一個章節，也是展望將來的重要階段，兩人已開過大大小小的騷，今次會玩玩新意思，請大家決定未來的演出，他續說，「在這個Show與fans互動，如何影響下年的另一個演出或活動，就要入場才知。」