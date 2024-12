延續《魔戒》三部曲經典 原創動畫電影《魔戒：洛汗人之戰》聖誕檔上映

《魔戒》(The Lord of the Rings)系列改編自J.R.R.托爾金(J.R.R. Tolkien)的經典奇幻小說,電影三部曲逾20年後已成為影壇經典;New Line Cinema炮製原創動畫電影《魔戒:洛汗人之戰》(The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim),將帶領全球魔戒迷重返J.R.R.托爾金的「魔戒三部曲」壯闊史詩世界!

由電視動畫系列《銀翼殺手:黑蓮花》、《攻殼機動隊:S.A.C.》的日本動畫監督神山健治執導,美劇《傳媒家族繼承人》金球獎視帝拜仁確斯(Brian Cox)聲演洛汗國王聖盔鎚手(Helm Hammerhand)、《別跟山過不去》佳雅懷斯(Gaia Wise)聲演洛汗公主赫拉(Héra)、《末日列車》盧克帕斯夸尼洛(Luke Pasqualino)聲演登蘭德人之王沃夫)Wulf),在《魔戒》三部曲中表現出色的美蓮達奧圖(Miranda Otto)回歸洛汗女戰士伊歐玟(Éowyn)一角,故事發生在《魔戒》三部曲的183年前,講述傳奇洛汗國王聖盔鎚手的家族故事。登蘭德之王沃夫為報父仇突襲洛汗,迫使洛汗國王聖盔鎚手與人民在要塞號角堡背水一戰,而此地就是日後的「聖盔谷」。面對危急形勢,聖盔鎚手之女赫拉必須鼓起勇氣,率領反抗軍對抗一心殲滅他們的致命強敵。原創動畫電影《魔戒:洛汗人之戰》在聖誕檔開畫,並會以英日文版同步上映。