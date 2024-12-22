延續《魔戒》三部曲經典 原創動畫電影《魔戒：洛汗人之戰》聖誕檔上映

《魔戒》（The Lord of the Rings）系列改編自J.R.R.托爾金（J.R.R. Tolkien）的經典奇幻小說，電影三部曲逾20年後已成為影壇經典；New Line Cinema炮製原創動畫電影《魔戒：洛汗人之戰》（The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim），將帶領全球魔戒迷重返J.R.R.托爾金的「魔戒三部曲」壯闊史詩世界！

由電視動畫系列《銀翼殺手：黑蓮花》、《攻殼機動隊：S.A.C.》的日本動畫監督神山健治執導，美劇《傳媒家族繼承人》金球獎視帝拜仁確斯（Brian Cox）聲演洛汗國王聖盔鎚手（Helm Hammerhand）、《別跟山過不去》佳雅懷斯（Gaia Wise）聲演洛汗公主赫拉（Héra）、《末日列車》盧克帕斯夸尼洛（Luke Pasqualino）聲演登蘭德人之王沃夫）Wulf），在《魔戒》三部曲中表現出色的美蓮達奧圖（Miranda Otto）回歸洛汗女戰士伊歐玟（Éowyn）一角，故事發生在《魔戒》三部曲的183年前，講述傳奇洛汗國王聖盔鎚手的家族故事。登蘭德之王沃夫為報父仇突襲洛汗，迫使洛汗國王聖盔鎚手與人民在要塞號角堡背水一戰，而此地就是日後的「聖盔谷」。面對危急形勢，聖盔鎚手之女赫拉必須鼓起勇氣，率領反抗軍對抗一心殲滅他們的致命強敵。原創動畫電影《魔戒：洛汗人之戰》在聖誕檔開畫，並會以英日文版同步上映。