弊傢伙！我要去祓魔｜劇集掀網上熱話 盤菜盈子坦言：起初唔係100%信任

由強尼、岑樂怡和王頌茵主演的ViuTV原創劇《弊傢伙！我要去祓魔》，結合鬼怪、風水玄學、驅鬼袚(音：忽)魔等元素，以鼓勵「篤灰」、「扮睇唔到」為生存之道的「平安市」作故事背景，劇集至今播出10集，不時掀起網民熱烈討論更被封為「香港人先睇得明」劇集。配合動漫感強烈的角色造型，除了選用乙女新夢《人間覺醒》為主題曲，更找來有份參演劇集的柯驛誼(盤菜盈子)，主唱日文片尾曲《贖靈曲》，並獲3位主角坐鎮拍MV。

曾奢望邀《攻殼機動隊》大師配樂 原來導演戚家基一落實要做《弊》劇時，已經下定決心要模仿日本動畫的方式全方位製作。在構思主題曲時，導演曾奢望邀請日本動畫《攻殼機動隊》配樂大師川井憲次，製作一首真正的日本動漫歌曲作為主題曲，其間乙女新夢推出了與Jason Kui合作的日文歌《人間覺醒》，令導演一聽鍾情，就鎖定要用這首歌。 片尾曲如道具 撫慰心靈 由Gordan Flanders監製兼作曲、Jigglypuff填詞、盤菜盈子主唱的《贖靈曲》，是劇中一首帶領靈魂返回冥界投胎的一首歌，與劇情環環緊扣，盤菜盈子形歌曲是重要「道具」：「大家喺《弊》劇嘅世界，或者現實世界裡面，喺生活或者工作上都經歷過一啲好辛苦嘅時刻，《贖靈曲》就係慰勞大家嘅一首歌，帶大家去一個好平安、舒服嘅地方去休息。」盤菜盈子是香港少數懂日文又可唱日文歌的藝人，擁有N1日語能力，加上她演影月一角，成為唱出片尾曲的不二之選。

唱片尾曲 受寵若驚 盤菜盈子收到邀請時，十分意外，「我唔係歌手冇出道，可以唱片尾歌，仲要日文歌，有少少受寵若驚，因為我有問導演，就咁做首歌，會唔會好貴，但導演俾好多信心我，叫我相信呢件事，對我嚟講，實在好難忘。」雖然她偶爾會拍片翻唱日文歌放上網，今次演繹日文仍有一定的難度，「唔同語言嘅歌曲，都會有唔同嘅編曲、風格，喺我知道要唱呢首歌之前，我都係聽J-pop長大，平時去卡啦OK都會唱下，嗰啲反而會易啲處理，今次係全新嘅歌曲，都需要時間去摸索先唱得出歌曲嘅靈魂。」

從擔心到引以為傲 《弊傢伙！我要去祓魔》自推出即掀起煲劇熱潮與話題，盤菜盈子興奮道：「台前幕後好多都係我嘅朋友，包括導演戚家基，佢好早講呢個idea俾我聽嘅時候，老實講起初我唔係100%信任，因為我份人少少悲觀，覺得香港拍呢啲嘢好難，又要好多錢，邊做到，但導演眼界果然唔同，佢做到呢件事，每一集睇返都令人好安心，我好proud of成為劇集一分子。」 難忘強尼窩心舉行 被問到在拍攝期間的難忘事，她分享有次去舂坎角拍攝，當時夏天體感溫度接近40度，「因應拍攝流程，我中間有6個小時break，如要返屋企又太遠，坐喺現場又有啲尷尬，強尼大哥見我有啲不知所措，就叫我揸佢架車出去銅鑼灣食tea按摩乜都好，出去打發時間。平時我哋都見過，但未至於好熟，但佢當時竟然話借架車俾我揸，唔驚我有機會揩花架車，真係好warm，好有大哥feel。」