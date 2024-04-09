張偉文愛徒方俊開個人show 邀視障樂隊同台表演

「靚聲王」張偉文愛徒兼經理人方俊，將於下周一(15日)假北角新光戲院舉行處男演唱會《方俊燃亮愛演唱會》，除了滿足fans需求外，更希望用歌聲為視障人士燃點希望，用行動燃亮對視障人士關愛，故優先送出門票給視障人士及其家屬，前來一齊欣賞。當晚方俊會給予視障人士發揮才華的平台，他將與香港盲人輔導會轄下The Cheers 樂隊合唱《We Can Overcome》。
給健健樂手演出機會
日前方俊跟視障嘉賓到band房彩排，雖然視障嘉賓缺乏視力，但每聽到方俊的聲音，及親切握手搭膞頭舉動，就歡喜若狂呼喚他做方Sir，大讚方Sir有男神聲線，唱得好好聽。傷健鼓手仲興奮得對住方俊說：「方Sir，你覺得我打成點呀？」方俊則送上鼓勵，𠱁得對方開心笑不停。方Sir又跟他們互動，叮囑合唱他們的「飲歌」時，記住睇住他。對於能成就一班視障人士發揮才藝，方俊覺得好有意義：「佢哋好似識到一位志同道合嘅新朋友咁好興奮，我答應喺演唱會後，買蛋撻去協會探訪，大家傾吓偈，唱吓歌，佢哋好需要關愛。」
方麗盈 王美蘭做嘉賓要鮑魚洗面
方俊一直為新加坡歌后麗莎做義務經理人，大家感情要好，今次方俊個唱，麗莎會以神秘嘉賓身份助陣，而麗莎在港開騷，方俊亦曾做表演嘉賓，兩人互相幫助。目前方俊為演唱會綵排得如火如荼，表演嘉賓方麗盈及王美蘭，日前排練後屈方俊請食大餐，方麗盈笑說：「要魚翅撈飯，鮑魚洗面！」美蘭就唔蝕底要求食花膠！難得請到兩位「姐姐」幫手，方俊賣口乖說：「得得得！請食花膠冇問題，至為鮑魚就揀啲大到可以抹車嘅。」