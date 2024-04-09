張偉文愛徒方俊開個人show 邀視障樂隊同台表演

給健健樂手演出機會

日前方俊跟視障嘉賓到band房彩排，雖然視障嘉賓缺乏視力，但每聽到方俊的聲音，及親切握手搭膞頭舉動，就歡喜若狂呼喚他做方Sir，大讚方Sir有男神聲線，唱得好好聽。傷健鼓手仲興奮得對住方俊說：「方Sir，你覺得我打成點呀？」方俊則送上鼓勵，𠱁得對方開心笑不停。方Sir又跟他們互動，叮囑合唱他們的「飲歌」時，記住睇住他。對於能成就一班視障人士發揮才藝，方俊覺得好有意義：「佢哋好似識到一位志同道合嘅新朋友咁好興奮，我答應喺演唱會後，買蛋撻去協會探訪，大家傾吓偈，唱吓歌，佢哋好需要關愛。」