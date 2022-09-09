張偉文被「聲大大女歌手」批坐輪椅唱歌慘不忍睹 網民齊用排除法估其身份

張偉文（Donald）有「靚聲王」之稱，2015年開始健康出問題，受腰患、糖尿病及腳痛困擾致近年需以輪椅代步，惟並無放棄熱愛歌唱嘅心。即使2月份確診新冠肺炎，康復後仍重上舞台完成《友情有義演唱會》。有媒體報道，曾有一位重份量，又聲大大嘅女歌星直言，覺得要張偉文坐住輪椅唱歌賺錢慘不忍睹；令張偉文嬲爆反駁碗飯對佢嚟講好寶貴，更指自己鍾意唱歌唱到老。

網民估係肥媽、甄妮、杜麗莎

坐住特製輪椅開騷嘅張偉文更揚言要唱到上紅館；經理人方俊亦承諾為佢爭取演出，指只要張偉文仲有唱到嘅能力，有朋友支持佢，都會安排佢演出，不過如果再上紅館唔容易攞期。網民對於張偉文坐輪椅開騷反應兩極，部分網民認為佢轉牛角尖，又指佢曲解女歌星意思：「佢咁多年應該搵左好多至係，啲錢去左邊？」等等；有部分網民就賦予支持：「唱得比想像中好了，比之前當然冇得比」、「其實如果佢人生得返唱歌係可以令佢有返動力，你唔俾佢唱咩唔通」等等。

網民又喺到估計「聲大大女歌手」真實身份，嫌疑人物包括肥媽、甄妮、杜麗莎、鄭欣宜，朱咪咪，甚至無關連嘅薛家燕、謝安琪等。有傳媒就「聲大大女歌手」身份問及張偉文經理人方俊，佢就表示對事件影響到欣宜、家燕姐、甄妮、杜麗莎等感到抱歉，網民利用排除法覺得方俊無提到一個人....

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